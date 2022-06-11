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物價工資齊漲公糧不漲稻農怨 太保市長：不應以價制量

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣一期稻作收割，碰上梅雨，部分稻穀倒伏田間，農民擔心發芽受損。記者魯永明／攝影巷
嘉義縣一期稻作收割，碰上梅雨，部分稻穀倒伏田間，農民擔心發芽受損。記者魯永明／攝影巷

嘉義縣一期稻作收割，碰上梅雨，公糧收購價長期未調漲，農委會首次改採收入保險，部分稻田穗稻熱病減產，農民哀苦，曾以專業稻農獲神農獎的太保市長黃榮利，今天再為稻農請命臉書說，公糧不調，市價不漲，生產過剩，供過於求，不應以價制量，這不是稻農該負的責任。

黃榮利說，公糧收購，民國97年因應油電調漲，政府立即啟動調漲機制，梗稻計畫收購由每公斤21元調漲到23元，100年再由23元調漲到26 元，迄今11年不動如山！但，基本工資，由每個月2萬08元，歷經6次調漲，到目前2萬5250元！時薪也由120元，調到168元。

民間的雜工，自然受基本工資調漲影響，日薪由800元，6年來也調漲到1300元，直接墊高種稻栽培成本，稻農苦不堪言！生產過剩，供過於求，不應以價制量，這不是稻農該負的責任。

黃榮利表示，應由政府負責調節生產面積，只要提升休耕補貼金額，生產面積自然減少，問題即可解決，農民在乎的是收益，不是勞動力，講白一點：愛錢不是愛做，農委會曾說，這期的穀價會很漂亮，結果呢？歉收又維持原價。穀價不漂亮，年底的選舉自然不漂亮。稻農會記得，請主政者慎思。

呂姓稻農不滿說，最近梅雨稻穀倒伏，農民擔心發芽受損，農委會補助代耕、代收割業者購買農機，但業者仍調漲工資，加重農民生產成本，接受政府補助不應再漲工資，又稻作改採水稻收入保險，取消對地綠色給付，農民收入減少，應恢復對地綠色給付。

農糧署南區分署說，本期收穫期逢梅雨季節，部分農民收穫稻穀含水率較高，但只要稻穀品質符合公糧經收標準，公糧業者仍會依濕穀含水率折算乾穀，政府透過公糧保價收購制度確保稻農收益，農民繳穀免煩惱。

農民 梅雨 農委會

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