鋒面中午抵達北部各地將變天 恐影響到明天中午

天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，鋒面系統再逐漸南下接近，預估中午左右就會來到北部，各地天氣開始變化。

他說，北部雲量首先增多，轉有局部短暫陣雨或雷雨天氣。中部、各地山區及東半部地區下午至傍晚期間天氣也都將陸續轉差，下雨機率會比上午提高許多。

歐宗學說，鋒面帶來的不穩定環境，除了造成瞬間的強降雨，往往也會伴隨閃電雷擊、強陣風或是能見度不佳，在山區、溪谷遊玩，或是行車都要特別小心天氣變化的狀況。南部平地則受到鋒面前的西南風影響，也容易有局部短暫陣雨，不過相較中部以北的狀況來說，下雨的頻率跟範圍會來得小一些。

鋒面會在北部徘徊到明天中午，歐宗學說，下午至傍晚會逐漸減弱，並再度往北移動離開台灣，在此之前中部以北地區都要留意瞬間強降雨的影響。夜間鋒面已經遠離，回到較單純的西南風環境，只有中南部沿海平地偶有零星短暫陣雨機會。

下周天氣仍然有不少變化，歐宗學說，下周一、周二都是西南風主導的天氣，中南部清晨到上午有局部短暫陣雨，午後各地山區、東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，背風側的北部、東半部要留意容易有高溫出現。

他說，下周三北方的鋒面系統有機會再往南接近台灣，雖然目前的預報還不會直接來到台灣上空，但仍然會帶來不穩定的環境，預估各地降雨機率會再度提高，都可能局部短暫陣雨發生，以白天時段機會較高。

歐宗學說，下周四、周五鋒面再逐漸往北遠離，台灣附近轉西南至偏南風影響，風速較弱，各地上午天氣多雲或晴，午後都容易有熱對流雲系發展帶來雷陣雨。