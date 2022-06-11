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雷雨帶趨近高雄下暴雨 網友：鞋一下就淋溼了
對流雲系發展旺盛，高雄市今早烏雲密布，不少地區下起暴雨，北高雄壟罩在雷雨帶中，一片水氣；PTT的網友則指，知道會下雨，但沒料到一下子鞋子就被淋溼；中央氣象局高雄站表示，今高雄有局部大雨發生，籲民眾注意雷擊和強陣風，低窪區慎防積水。
高雄市今天上午因對流雲系發展旺盛，降下暴雨，PTT高雄網友以「中午以後要變天了嗎？」發文提問，有網友陸續附和說，開始下雨了，「變天了」、「暴雨中」、「暴大」、「倒水中」。
有網友則表示，「早上出門北高雄暴雨，南高雄地上乾的」、「知道會下雨，但沒料到會一下子就把鞋子淋濕」；家住高雄鼓山區的民眾從住家大樓拍下一片水氣的畫面，畫面中顯示輕軌大順路工程路段已呈現積水畫面。
中央氣象局高雄氣象站表示，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今高雄地區有局部大雨發生的機率，呼籲民眾注意雷擊及強陣風，低窪地區應慎防積水。
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