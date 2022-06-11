中部以北注意大雨 氣象局預估中午開始天氣轉壞

中央氣象局說，今天鋒面將影響台灣，北部地區及基隆北海岸有陣雨或雷雨，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北地區有局部大雨發生的機率，北部上午可稍微看見陽光，但中午左右天氣就會轉變。

氣象局已針對台南、高雄發布大雨特報和大雷雨即時訊息。旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

氣象局預報員葉致均說，未來一周的天氣要視鋒面位置而定，鋒面靠近就會比較不穩定，鋒面遠離就會是高溫炎熱天氣，仍要關注最新的天氣資訊。

葉致均說，鋒面目前位置落在北部海面位置，中午前後就會接近台灣上空，屆時全台降雨會更加明顯，山區、西北部、東北部都要注意降雨及對流雲系發展。

葉致均說，周日鋒面會逐漸遠離，所以降雨情形越晚越緩和，到了下周一、二天氣會更穩定，回到西南風為主的環境，山區午後雷陣雨，西南風偏強，東南部地區可能有局部焚風發生；周三、周四鋒面則又會接近台灣，讓降雨情形更趨明顯。