白髮拔一根生三根？黑色食物有幫助？盤點5大抗白髮方法

喜劇男星周星馳在港產片《食神》飾演的史提芬周，因過度思念莫文蔚飾演的火雞，導致一夜白髮，現實中可能發生嗎？其實不論男女都重視白髮問題，初老時照鏡見到白髮時，總想「除之而後快」，但記起坊間傳出「拔一根生三根」的說法，擔心愈拔愈多。如果不想滿頭白髮，原來有5大方法以減白髮，實現「慢慢變黑又得，立即變黑曬不得」。影視作品不時提及「一夜白髮」，但現實生活中甚少出現此類病例，通常是逐漸長出白髮。

拔白髮易致發炎

其實1個毛囊只能長1根頭髮，由於專屬該個毛囊的黑色素細胞功能衰退，黑色素不足，因而生出灰髮或白髮，換言之，如何拔髮都好，拔1根最終也只會生長出另1根頭髮，一旦是白髮，即顯示黑色素細胞功能衰退，所以毛囊新長出來的頭髮都是白色，而且當「白頭人」嘗試拔白髮時，頭皮未必處於乾淨狀態，扯掉白髮導致毛囊輕微出血，甚至產生傷口，繼而被細菌感染，令到毛囊及周圍組織發炎。

影視或小說作品不時提及「一夜白髮」，一般形容頭髮短時間內變白，例如一個夜晚，但現實生活中甚少有相關病例，通常逐漸長出白髮。

健康飲食防白髮

雖然出現白髮是正常的老化現象，但不少人都不想顯得衰老，其實有5種方法可以「抗白髮」。

首先可從飲食著手，食物必須多樣化，攝取充足蛋白質、維生素和礦物質，才能營養均衡，並非依靠某一種「神奇食物」。由於頭髮是由胺基酸組成，含有豐富維生素B群和蛋白質的食物有助預防白髮，例如糙米、小麥胚芽、青菜、雞肉、牛肉和肝臟，瘦肉同樣含有豐富蛋白質，但切忌肥肉，否則油脂過高，細胞老化凋零。

民間盛傳「以色補色」說法，多食黑色食物例如黑芝麻，就能令頭髮保持烏黑，甚至讓白髮逐漸逆轉，但沒有足夠科學證據，以黑芝麻為例，內裡黑色素不能讓頭髮變黑，相反由於黑芝麻含有很多亞麻仁油酸，可以增加頭髮和肌膚的光澤，更可烹調成黑芝麻粥，適合蛋白質、B群維生素等缺乏的「白頭人」每日早餐服用，黑色食物中的黑色素並不能直接轉化成頭髮上的色素，最重要的是注意飲食和均衡營養。出現白髮是正常現象，但不少人都不想顯得衰老。

按摩頭皮

適當進行頭部按摩，不但促進頭皮血液循環，而且改善毛囊血液供應，其中一種方法是用雙手放在頭頂，繼而好像剝橙，由頭頂至頭部兩邊按摩，10隻手指下壓按摩頭皮，每壓一次後再左右各移1厘米，另一種方法就是將雙手指腹放在頭皮上輕力按壓，特別是浮腫地方更加需要輕力，隨後輕輕捏起頭皮，前後左右移動，緊記切勿導致痛楚。

調整日常生活作息

除了健康飲食之外，充足睡眠都很重要，特別是黃金睡眠時間晚上11時至凌晨3時，一旦經常熬夜，頭髮未必健康，難以維持烏黑秀麗。保持心情舒暢壓力過大會影響頭髮黑色素的形成，所以任何人都要放鬆心情，緩解或消除自己壓力，例如可以多做運動。雖然染髮是最直接有效的方法，但切勿過於頻繁染髮，可能會導致頭皮或皮膚過敏，有損頭髮健康。

適當染髮

比起化學染劑，天然染髮方法例如植物染，除了同樣改變髮色之外，更可以維持頭皮健康，不失為最直接有效的方法，但市民除了選擇合格染劑之外，亦要記得切勿過於頻繁染髮，染髮劑可能會導導頭皮或皮膚過敏，有損頭髮健康，另外市民避免使用劣質洗髮用品，同時減少燙髮，才能保護髮質。

改善遺傳白髮

另外，部分人年紀輕輕，但都出現白髮，相信與遺傳有關，一般很難改善，但他們可以採取上述方法，而且避免過度用腦，就能延緩白髮形成。

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文章授權轉載自《香港01》