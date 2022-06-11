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寶寶意外離世...夫妻拚2年生回來 托夢「我要回去找你們」萬人淚崩

聯合新聞網／ 綜合報導
施景中分享了一名孕婦把孩子生回來的真實經驗，讓人看了相當感動。 圖／Jin-Chung Shih
施景中分享了一名孕婦把孩子生回來的真實經驗，讓人看了相當感動。 圖／Jin-Chung Shih

護子心切，媽媽在懷孕的時候，最怕孩子有什麼三長兩短。台大婦產科醫師施景中昨(10日)在臉書分享，有一對夫妻的前一胎孩子因為從床上不慎摔落離世，結果在這寶寶的兩歲冥誕時，太太又懷孕了，爸爸更夢到寶寶說「我要回去找你們了」，一連串的巧合也讓他認為「不管你們信或不信，我是相信了」，網友看完也紛紛表示「太感人了」。

施景中在臉書分享說這是3月到竹北生醫分院看的孕婦，這名孕婦是第五胎，前面全都是剖腹生產，前一胎在五個月大從床上不慎摔落，父母焦急抱著求醫，最後在醫師的勸說下放手讓他離去。有感於救護車幾乎都是為大人設計，在轉送的過程當中，為了配合運送小嬰兒的床，耽誤了一些時間，先生於是發心，想要捐一台嬰幼兒專用的救護車給醫院。

小孩走後，夫妻很傷心，而太太在最後一次生產時已經結紮，於是後來找到他與另一名醫師，幫她接通輸卵管，施景中和她說，即使接通也不見得可以順利懷孕，建議直接做試管嬰兒就好，但太太認為，如果是做試管，回來的也不知道是不是他，現在我把「門」重新打開來，他想回來就自己會找到路。

沒想到巧合的事發生了，在寶寶離世的兩歲冥誕時，太太又驗出懷孕了，爸爸也表示在幾天前曾夢到寶寶跟他說，「再過一個多禮拜，我就要回去找你們了」，爸爸懷疑是自己日有所思、夜有所夢。

結果就在昨天，太太半夜陣痛，施景中早上幫寶寶接生，胎兒很健康，爸爸才告知「今天是我和太太的生日，這小孩是老天給我最好的生日禮物了」，施景中也表示，「一連串的巧合，不管你們信或不信，我是相信了」，此文至今已經有有1.6萬人按讚，網友也紛紛喊「太感人了」、「好棒的緣分，要好好的珍惜」、「看完都雞皮疙瘩了」。

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