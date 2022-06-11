快訊

小賈斯汀罹罕病巡演喊卡 親曝「半臉面癱」樣貌

專家籲指揮中心公布染疫死亡「3可控因素」 有助改善致死率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

騎單車出遊不愁 高雄87家旅宿提供貼心服務

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
蓮池潭廟宇林立，單車小旅行可安排文化及古蹟之旅。圖／高市觀光局提供
蓮池潭廟宇林立，單車小旅行可安排文化及古蹟之旅。圖／高市觀光局提供

受疫情影響，近年戶外活動景點很受歡迎，也有很多人趁休假騎單車出遊。高市觀光局盤點自行車友善旅宿設施與服務，目前共有87家旅宿入榜，遊客入住不用擔心自行車停車空間或清潔維修工具等，甚至有飯店規畫專屬報到櫃台、出遊地圖，要吸引民眾出遊高雄安排單車小旅行。

觀光局指出，截至6月9日止，高雄已有87家業者申請自行車友善旅宿，分別為5家觀光旅館、57家飯店及25家民宿（https://reurl.cc/anR7p7）。此外，觀光局也盤點可以在住宿地點租借YouBike的旅宿，共有4家觀光旅館、38家旅館及17家民宿提供自行車租借服務。

鄰近澄清湖的高雄圓山大飯店可租借YouBike，旅客可騎車漫遊澄清湖；鹽埕區的翰品酒店則可配合車友行程，配合延遲退房或將早餐改為外帶餐盒，單車旅遊更方便。

福容飯店規畫簡易修繕功能的鐵馬驛站、專屬報到櫃台及自行車旅遊地圖。高雄整合行銷部副理潘靚軒說，飯店週邊有駁二、大港橋、高雄流行音樂中心等景點，適合騎單車深度旅遊。

高雄市觀光局長周玲妏指出，高雄已建置長達1000公里的自行車道，更依不同主題規劃15條涵蓋城市風貌、小鎮海岸及河岸美景、客家風情、眷村懷舊的自行車主題遊程( https://reurl.cc/anR7p7 )，非常適合全家大小一起騎自行車慢遊。

訂房網站上可查詢是否適合帶著單車出遊的相關訊息。記者徐白櫻／翻攝
訂房網站上可查詢是否適合帶著單車出遊的相關訊息。記者徐白櫻／翻攝
愛河灣附近有駁二、高雄流行音樂中心等景點。圖／福容飯店提供
愛河灣附近有駁二、高雄流行音樂中心等景點。圖／福容飯店提供
高雄圓山大飯店緊鄰澄清湖風景區，飯店就有YouBike自行車租借站。圖／高市觀光局提供
高雄圓山大飯店緊鄰澄清湖風景區，飯店就有YouBike自行車租借站。圖／高市觀光局提供
左營海軍眷村區有不少特宿民宿，適合騎單車出遊。圖／留小燈藝術眷村民宿提供
左營海軍眷村區有不少特宿民宿，適合騎單車出遊。圖／留小燈藝術眷村民宿提供

自行車 單車 觀光局

延伸閱讀

南橫好久不見！南台灣最美公路可以這樣安排

輿情與買賣移轉同登高峰 台積電話題六都全關切 造價漲 市場夯 業主大吹惜售風 高雄房價續看漲

高雄詐欺嫌犯不滿遭質疑 竟對檢察官爆粗口遭判刑

荷蘭自行車大國是如何煉成的？（二）：公共財地位的確立與汽車威脅

相關新聞

陸13日起暫停台灣石斑魚 農委會上午10時記者會說明

中國大陸海關總署動植物檢疫司昨發文要求各海關，自13日起暫停台灣石斑魚輸入中國。對此，農委會今天上午10時召開記者會，由...

防劇烈天氣 吳德榮：明晚起天氣好轉

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天滯留鋒影響，有局部陣雨或雷雨，仍有劇烈天氣如...

寶寶意外離世...夫妻拚2年生回來 托夢「我要回去找你們」萬人淚崩

護子心切，媽媽在懷孕的時候，最怕孩子有什麼三長兩短。台大婦產科醫師施景中在昨(10日)在臉書分享，有一對夫妻的前一胎孩子因為從床上不慎摔落離世，結果在這寶寶的兩歲冥誕時，媽媽又懷孕了，爸爸更夢到寶寶說「我要回去找你們了」，一連串的巧合也讓他認為「不管你們信或不信，我是相信了」，網友看完也紛紛表示「太感人了」。

鋒面再度靠近台灣 台南高雄大雨特報

氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台南市、高雄市有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地...

台南「百場快閃」發放2萬張市場夜市券 挺攤商度過疫情

新冠疫情升溫，傳統市場買氣再度受到衝擊，台南市政府啟動「市場夜市銅板快閃夠購go，市場夜市天天快閃送」百場快閃促銷作夥挺...

為了國慶焰火 五分車延駛高鐵嘉義站8月通車

今年國慶焰火在嘉義縣故宮南院施放，縣府規畫外縣市遊客搭高鐵到太保市嘉義站下車，轉乘延駛高鐵站的台糖蒜頭糖廠觀光五分車，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。