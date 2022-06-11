騎單車出遊不愁 高雄87家旅宿提供貼心服務

護子心切，媽媽在懷孕的時候，最怕孩子有什麼三長兩短。台大婦產科醫師施景中在昨(10日)在臉書分享，有一對夫妻的前一胎孩子因為從床上不慎摔落離世，結果在這寶寶的兩歲冥誕時，媽媽又懷孕了，爸爸更夢到寶寶說「我要回去找你們了」，一連串的巧合也讓他認為「不管你們信或不信，我是相信了」，網友看完也紛紛表示「太感人了」。

2022-06-11 09:48