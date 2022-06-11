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騎單車出遊不愁 高雄87家旅宿提供貼心服務
受疫情影響，近年戶外活動景點很受歡迎，也有很多人趁休假騎單車出遊。高市觀光局盤點自行車友善旅宿設施與服務，目前共有87家旅宿入榜，遊客入住不用擔心自行車停車空間或清潔維修工具等，甚至有飯店規畫專屬報到櫃台、出遊地圖，要吸引民眾出遊高雄安排單車小旅行。
觀光局指出，截至6月9日止，高雄已有87家業者申請自行車友善旅宿，分別為5家觀光旅館、57家飯店及25家民宿（https://reurl.cc/anR7p7）。此外，觀光局也盤點可以在住宿地點租借YouBike的旅宿，共有4家觀光旅館、38家旅館及17家民宿提供自行車租借服務。
鄰近澄清湖的高雄圓山大飯店可租借YouBike，旅客可騎車漫遊澄清湖；鹽埕區的翰品酒店則可配合車友行程，配合延遲退房或將早餐改為外帶餐盒，單車旅遊更方便。
福容飯店規畫簡易修繕功能的鐵馬驛站、專屬報到櫃台及自行車旅遊地圖。高雄整合行銷部副理潘靚軒說，飯店週邊有駁二、大港橋、高雄流行音樂中心等景點，適合騎單車深度旅遊。
高雄市觀光局長周玲妏指出，高雄已建置長達1000公里的自行車道，更依不同主題規劃15條涵蓋城市風貌、小鎮海岸及河岸美景、客家風情、眷村懷舊的自行車主題遊程( https://reurl.cc/anR7p7 )，非常適合全家大小一起騎自行車慢遊。
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