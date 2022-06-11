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防劇烈天氣 吳德榮：明晚起天氣好轉

聯合報／ 記者楊德宜董俞佳／台北即時報導
今天滯留鋒影響，有局部陣雨或雷雨，仍有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，應注意氣象局特報。本報資料照片
今天滯留鋒影響，有局部陣雨或雷雨，仍有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，應注意氣象局特報。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天滯留鋒影響，有局部陣雨或雷雨，仍有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，應注意氣象局特報。北部23至31度，中部23至32度，南部23至34度，東部21至33度。

明天滯留鋒逐漸北移，各地仍有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢，需注意；明晚起天氣好轉，降雨停歇。

他說，下周一、周二西南季風偏強，背風面北部、東半部平地晴朗、熱如盛夏，花東則有焚風現象，應注意極端高溫36度以上的出現；迎風面中南部則有局部短暫陣雨，山區午後亦有局部陣雨。

吳德榮說，下周三滯留鋒南下，掠過台灣北部，各地轉有局部陣雨或雷雨。下周四、周五滯留鋒再向北移，太平洋高壓並未增強西伸，反而南方水氣增多，大氣很不穩定，有利強對流發展，尤其以午後機率高於其他時間，仍為多雨的型態，需持續觀察。

吳德榮 氣象局

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