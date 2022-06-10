大陸再禁石斑 屏東縣府批：鳳梨禁止進口翻版

大陸再禁台灣石斑進口，屏東縣政府農業處長鄭永裕今晚回批，又是老戲碼，選在休假前一天緊急發布，兩天後上班正式生效，根本是鳳梨禁止進口的翻版。他強調，台灣近幾年積極開拓美國線，近幾年石斑出口大陸也不若以往，衝擊仍待評估，研判影響層面應該有限。

屏東縣養殖漁業發展協會理事長黃永保晚上正好跟石斑養殖業者聚會，聽到消息相當錯愕，還一再追問：「確定嗎？證實了嗎？」

大陸海關總署去年也發出通報，指台灣輸往大陸活體石斑魚檢出2種禁用藥，鄭永裕表示，縣府加強預防性管控，積極輔導業者申請複驗。其實近期因疫情影響，活魚運搬船一周至多一班，因為台灣內需市場也受影響，「也許有人會以為，這時再禁一下會引起慌亂」，其實從鳳梨被禁後，「業界都有心理準備，知道這是早晚的事」，也因此，台灣近期積極拓展美國線，每月有1至2貨櫃。

養殖業者李金生說，台灣輸陸石斑，在馬政府執政時達於高峰，當時一台斤喊到280元到300元，因大陸也有養殖，後來價格一路下跌，現在僅約120元上下，加上疫情間活魚運輸受檢疫影響，不少養殖漁民都已轉養午仔魚，「對養殖業者來說，比較擔心的是，這次是石斑，下次又會輪到哪一個？」