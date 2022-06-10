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大陸13日起暫停台灣石斑魚輸入 農委會：正了解原因中

聯合報／ 記者彭宣雅葉冠妤／台北即時報導
中國大陸海關總署動植物檢疫司今發文要求自13日起暫停台灣石斑魚輸入中國。記者葉冠妤/翻攝
中國大陸海關總署動植物檢疫司今發文要求自13日起暫停台灣石斑魚輸入中國。記者葉冠妤/翻攝

中國大陸海關總署動植物檢疫司今發文要求各海關，自13日起暫停台灣石斑魚輸入中國。對此，農委會副主委陳添壽表示，農委會目前正在盤點了解原因，預計明早召開記者會對外完整說明。

根據農業貿易統計，去年一年，我國用活魚運搬船賣出的石斑魚活魚共有6635公噸，其中，賣到中國大陸的石斑活魚有6121公噸，產值高達5478萬6000美元，賣到中國大陸的石斑活魚就占整體活魚的92%，幾乎是我國石斑魚活魚外銷的主要消費地。

今年年初，台灣兩石斑魚養殖場被中國大陸海關總署驗出禁藥隱性孔雀石綠及隱性結晶紫，暫停輸出，也點出國內養殖水產在養數量申報不實的問題，農委會也為此展開檢討，規畫落實在養量登記制度，並建立登記系統。

然中國大陸海關總署動植物檢疫司今發文指出，從去年以來，多次從台灣輸入的石斑魚中檢出孔雀石綠、結晶紫等禁用藥物，還檢出土霉素超標，為防範風險、保護消費者，依據相關法規，決定從今年6月13日開始暫停受理台灣石斑魚輸入。

陳添壽說，農委會目前正在盤點了解原因，預計明早召開記者會對外完整說明。

海關 農委會

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