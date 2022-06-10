園藝達人曝9個關鍵決定：你的家能不能Easy變出小花園

【達人曝九個關鍵決定：家能不能變花園】

●Point 1：植物，要選對

一、 莖枝粗壯。表示植株成熟度高，養分足夠繼續供應開花使用。

二、 葉片多。表示植株夠健康，當然也要注意葉片有沒有光澤，葉色有沒有變黃等。另外，對某些植物來說一個葉片就代表一個開花機會，所以葉片越多開花機會就越高（例如：火鶴、非洲堇等）。

三、 花苞多。表示後續開花性強，儘量不要選已盛開的，以選擇未開花苞佔1/2以上的為優先，也可以注意下方有沒有剛冒出來的花莖，都會讓在家開花的時間變長。

●Point 2：運送，要小心

很多時候我們買了植物就匆匆地裝袋提走，建議你可以在挑選好適合的盆栽後，請店家幫你用報紙或透明套袋將花、葉包住，因為有許多植物的莖枝較脆，容易折斷，花也不耐擠壓，想要讓花市美麗的花運送到家時也一樣完好，就得要在這個小地方花點心思。

●Point 3：檢查，要仔細

買好的盆栽，在運送過程中難免會有些碰撞，所以回去後記得要檢查植物的基部（也就是植株靠近土壤的位置）與土壤之間有沒有鬆。

如果有，可以拍打盆器外緣，或用手調整土壤間隙。因為基部鬆動會造成水分流失，也讓病害有機會侵襲根部或下方莖枝的健康。

居家種植花草療癒心情，選擇合適生長的植物很重要。圖／蘋果屋出版社提供

●Point 4：位置，要選對

請針對植物的需求，選擇陽台全日照、窗邊半日照，或者是室內八小時以上的燈光環境。因為大部分開花植物的鮮豔花色都是來自於光合作用的成果，光線不足夠時，最容易發生花朵褪色的情形，所以建議除了像火鶴、非洲堇等具有耐陰性的植物外，在花朵含苞的階段還是儘量放置在陽台不淋雨處成長，等盛開後，再移入室內做短期觀賞為佳。

當然也有些是很怕直射光線的植物，在擺放時也要特別留意，以免造成葉片曬傷。所以植物帶回家後，前一、兩週一定要多觀察它的成長狀況，判斷擺放的位置是否合適。

●Point 5：施肥，要勤快

對於要施什麼肥，什麼時候施加，是很多人的疑問。簡單的說：施肥要先搞清楚植物花期的長短，如果是一年只有一次花期，而且花期短，那植物買回來後，就不需要施加花肥（磷肥），只要一季施加一次長效肥料即可。

如果是全年開花、一次花期長或是一次大量開花的植物，就每兩週施加一次花肥，同時一季施加一次長效肥料。

●Point 6：澆水，要避花

澆水前，先要用手掂一掂盆栽重量是不是變輕，再判斷是否需要澆水，但若出現植株變塌情形則一定是缺水了。另一方面在照顧開花植物時，澆水請先用手撥開葉片，避開花朵，只要澆淋土壤即可。因為大部分的植物不但花瓣上有短絨毛，甚至在葉片上也有，這都會沾黏水分在上面，雖然不會有致命的傷害，但都會減短花朵的壽命。此外如果擺放在不通風的環境，更會加速造成花朵腐敗，還有可能造成病蟲害。

●Point 7：繁殖，看季節

植物的成長受到大自然溫度的影響，依照它的原生環境可以分為耐寒性與耐旱性兩大類。所以選對時間繁殖是很重要的事。開花通常是在氣候由熱轉冷或冷轉熱的時節，這時植物的成長重心就在開花，就算勉強進行扦插繁殖，發根速度也會變慢，成功率也會降低。建議耐寒性植物還是在入夏前進行繁殖，而耐旱性植物則在冬末春初為佳。

●Point 8：殘花，要整理

許多人通常都等到整盆花朵凋謝後才進行修剪，其實只要了解花期的長短，如果還在開花期間，把握修剪殘花的原則（參考書內步驟），並且持續施加花肥，那麼底下都還是很有機會冒新的花莖出來，可以延長盆花的觀賞時間。

另外，要提醒你不是所有的殘花或枯葉都是用剪刀修剪的，有些植物莖枝水分較多，適合用抽拔的方式，連葉莖或葉柄一起去除，例如仙客來、非洲堇等。

●Point 9：病蟲，要留意

雖然買植株成熟的盆花不太會有蟲害的問題，但還是建議澆水或修剪時，可以稍微留意葉片或花朵的狀況，如果出現黑斑、小洞、白粉等情形，就要檢查葉片看看是不是有蟲蟲在作怪，最常見的還是介殼蟲或紅蜘蛛之類的蟲害。可以用市售除蟲劑或自製的辣椒水來消除。

病害方面常見的是灰黴病或是根莖腐爛，造成原因大多是根部積水，環境不通風，這是在照顧上要特別留意的。

【以上摘文選自《把花種漂亮的栽培密技全圖解》、作者：陳坤燦、出版社：蘋果屋出版社提供】