60元台灣鯖魚便當下周開賣！雙北、基隆17處買得到

為促進農業永續發展與零飢餓目標，農委會與台灣海洋保育永續基金會，以食農教育攜手推廣台灣鯖魚，首賣限量60元的幸福餐盒(台灣鯖魚便當)下周一中午11點30分開賣！雙北、基隆共17處「幸福元氣站」可搶購。

農委會說明，幸福餐盒採用台灣安全優質農漁產品，其中，台灣鯖魚是農委會漁業署與海漁基金會共同輔導的台灣第一支永續海鮮，榮獲「海洋之心生態標章」金級漁業認證，另一食材則採用獲得「動物福利標章」的平飼雞蛋。

農委會說，推出幸福餐盒是希望讓面對物價上漲壓力的民眾、尤其是剛出社會的新鮮人，面對大都會區的經濟壓力時，有更多的選擇性，且透過餐盒，不僅補充國產優質蛋白質，也能認識台灣安全營養的在地食材，讓更多人能元氣飽滿。

海漁基金會執行長林愛龍表示，參加幸福餐盒製作的單位包括許多弱勢團體的庇護工場，包含喜憨兒庇護工場、育成蕃薯藤忠孝庇護工場、糕菲庇護工場、勝利廚房等，創造生產環境、消費者及弱勢團體三贏。他強調，幸福餐盒雖然只賣60元，但烹調過程絲毫不馬虎，餐盒內食材皆採用安全優質國產食材，包含台灣鯖魚、臺灣米、非籠飼雞蛋及至少3樣蔬菜。

幸福餐盒將於6月13日起在台北、新北、基隆共17處「幸福元氣站」供應，每周一至周五中午11點30分開賣，每日供餐1000份。相關資訊可上「幸福食材網」(https://0g2-coa.toff.best)及零飢餓行動網(https://0g2.coa.gov.tw/)查詢，民眾可於取餐前一日在「幸福食材網」預約1份，或直接到現場購買。