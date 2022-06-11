漫威英雄人氣排行 宇宙最強竟是「他」！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「漫威英雄」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大漫威人氣角色有哪些。

每逢暑假，粉絲最期待的事情莫過於漫威電影宇宙（MCU）的新片上映，親眼見證自己最喜歡的超級英雄與反派從漫畫登上銀幕。想知道最受網友熱議的漫威人氣角色是誰嗎？繼續往下看，馬上就會知道！

「奇異博士」歷經自我成長 「雷神」與「女雷神」大秀肌肉

漫威英雄TOP10網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對「漫威英雄」的相關討論，可以看到「奇異博士」因近期熱映中的續集「失控多重宇宙」而位居聲量第一名。從前作到續作，「奇異博士」因為目中無人的性格而屢遭挫折，也使粉絲同情表示「史傳奇好可憐，他好像到其他地方都不受歡迎」。而在冒險之後，角色的心靈成長也都被網友看在眼裡，「所幸他後來願意去敬重他人」、「奇異放下了，也明白自己太過執著」。

位列第二名的「雷神索爾」與第九名的「女雷神」也因為即將上映的暑期新作「愛與雷霆」而廣受關注。粉絲首先為「索爾」終於擺脫頹廢啤酒肚形象，重拾六塊肌感到興奮，表示「索爾終於回來了」、「變回瘦爾了嗎」。此外，網友也對睽違九年回歸飾演「女雷神」的「娜塔莉波曼」讚聲不斷，紛紛留言如「娜塔莉波曼帥爆啦！」、「怎麼感覺她的肌肉跟索爾一樣大」。

另外，已經正式宣告從漫威電影宇宙退休的「鋼鐵人」也仍有許多粉絲衷心支持，並且對於演員「小勞勃道尼」仍給予極高讚賞，「漫威是不是沒有小勞勃道尼就不行了？」、「RDJ真的是扛起漫威半邊江山的關鍵」。與此同時，也有粉絲對新任「鋼鐵人」予以高度期待，希望由巨星「湯姆克魯斯」接任，「阿湯哥本來就很愛鋼鐵人」、「我想看多重宇宙的阿湯哥版本鋼鐵人！」。

除了你我所熟知的超級英雄之外，日前在「Disney+」串流平台首度亮相的影集主角「月光騎士」近期也頗受熱議，不但被粉絲譽為「漫威蝙蝠俠」，此外角色的「埃及神話背景」、「多重人格」設定也吸引粉絲高度關注與同情，為他打抱不平，紛紛回應「他有一種帥氣、可愛卻十分可憐的感覺」、「他跟金魚說話的樣子看起來好孤單」。

漫威電影越拍越多，你最喜歡的英雄角色又是誰呢？還有哪位漫威英雄的故事是你最期待翻拍為真人版的呢？不妨找個有空的時間，好好重溫一下「漫威電影宇宙」的經典作品吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》