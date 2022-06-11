野餐不掃興！美食與必備小物熱門清單公開

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「野餐」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大野餐必備食物網路聲量排行，以及五大野餐必備小物有哪些。

許多人喜歡在假日出門到公園野餐踏青，大口呼吸新鮮空氣，除了可和三五好友悠閒的坐著聊天外，也可帶著家中小孩或是寵物一同到戶外玩樂，而到底野餐必備哪些食物，哪些野餐小物又最受網友熱議呢？

野餐食物「好拿」成重點，咖啡配甜點最悠閒

TOP5野餐必備食物網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友熱議的野餐必備食物，可發現「咖啡」最受熱論，許多民眾分享「野餐都會自己在家裡沖一壺咖啡帶去，坐著喝配蛋糕有夠休閒」、「咖啡野餐必備！吹著涼風喝咖啡真的放鬆」，表示在草地上悠閒的喝著咖啡十分放鬆；另外也有人請益「野餐帶什麼食物？」，其中許多民眾都認為「絕對要選好拿的！像是麵包或小蛋糕」，表示「蛋糕」、「麵包」這種「方便好攜帶」的時候最適合野餐時候準備。

同樣方便攜帶的還有「餅乾」、「飯糰」等也是許多人野餐必備的食物，有網友就分享「每次野餐都會手作餅乾跟飯團，帶去很有成就感」，認為能在家先動手準備食物，增添了不少野餐的期待跟樂趣。

「野餐墊」千萬不能省，「帳篷」、「防曬用品」遮陽必備！

TOP5野餐必備小物網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

接著觀察網友熱議的野餐必備小物，其中「野餐墊」最受民眾討論，有民眾就分享「上次野餐，想說直接坐草地就好，結果回家腳都被蟲咬」，讓許多心有戚戚焉的人回應「真的！草地很常濕濕的，根本沒辦法直接坐」、「上次開心要去野餐，沒帶到野餐墊，結果地板超髒超掃興」，表示野餐墊絕對是出外野餐必備，另外也有網友提醒「怕曬可以帶帳篷，小孩跑一跑要進來換衣服也比較有隱私」，並表示野餐時間通常較長，且隨著天氣逐漸轉熱，在炎炎夏日裡「防曬用品」也千萬不能少。

另外，也有人發問「野餐帶什麼玩？」，其中有網友回應「風箏！平常不會玩到，那天帶去大人小孩都很開心」，並表示野餐的公園通常十分空曠，很適合小朋友邊跑邊放風箏，另外也有愛打卡的網友分享「漂亮的野餐籃拍照起來真的很有氣氛！」，若想趁著野餐拍些美照，可別忘了帶上野餐籃！

你也有野餐的習慣嗎？下次放假不妨和家人或是好友，選個喜愛的公園，參考上述排行帶上自己喜歡的美食，度過一個悠閒的午後吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》