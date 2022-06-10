桃機旅運量連3月正成長 超前部署航務管理措施

桃園機場公司公布桃園國際機場今年1至4月份營運統計數據，旅客運量為403,037人次，較去年同期成長26.88%，年增率自2月起連3月正成長；航機起降34,745架次，也較去年同期成長3.5%。因應持續復甦的航班及國籍航空公司停駐需求，機場公司持續加速空側建設、導入智慧化管理以及總量控管等措施，在安全、有序且確保機場持續營運的前提下，使空側資源配置得以最佳化，提升桃園機場運作效率。

機場公司說，桃園機場目前可供航機停駐機位數135席，包含營運機位78席、非營運機位28席、第三航站區先期開放使用停機位7席及維修廠棚22席之停駐空間。近年來，國籍業者機隊數持續成長，四大國籍業者目前機隊數約205架，預計2022年底總機隊數將達近230架，2023年底成長至240架，成長率達18%。

受疫情影響，航機於桃園機場地面停駐比例達全機隊之6成，較疫情前平均僅有3成，在空側資源有限下，航務管理挑戰日增。

機場公司目前採總量控管原則，每月滾動檢討各國籍業者可分配停駐機位數，同時依據其機隊汰舊計畫，據以執行新舊機交換方案，以兼顧業者機隊發展與機場營運。在有限的停機空間下，航務人員同時以符合國際民航組織（ICAO）規範之安全間距，透過分區管理方式規劃並提供業者航機停駐空間。