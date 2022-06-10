學校停課衝擊團膳業 民進黨團籲中央補償備料協助融資

本土疫情未歇，許多學校改採遠距教學取代實體課程，提供學校午餐的團膳業者損失慘重。民進黨立法院黨團今舉行記者會，建請中央補償團膳業者在前階段的備料損失，並協助團膳業者未來需要的融資。

民進黨立委陳亭妃指出，由於希望讓學童吃得更健康，政府推動校園營養午餐「3章1Q」政策，在地食材需認證，備料成本也增加，如今因各地學校延長遠距教學，導致業者備料成本和擬訂契約上嚴重損失，希望政府能補償以支持配合政策的業者。

民進黨立委賴品妤表示，各地政府停課不一致、團膳業者難因應，加上疫情近來逐漸由北部轉往南部，業者很常臨時接到停課通知，行政院跟教育部應針對團膳業者提供協助，度過難關。

民進黨立委何欣純說，中南部尚處於疫情高原期，但遠距教學延長涉及營養午餐退費怎麼算，以及部分採取遠距教學的學校仍開放學生到校上課，業者恐難拿捏備料，都讓業者經營壓力非常大。

民進黨團幹事長鄭運鵬提到，團膳業在暑假工作量比較少，恐導致下學期開學經營困難，或學校難以發包營養午餐等狀況。因此民進黨團建請行政院，補償團膳業者前階段的備料損失，並協助業者未來所需融資，也期盼財政部和金管會介入，銀行不要在雨天收傘。