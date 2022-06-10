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一定要拍！又大又亮又圓的「超級滿月」下週二登場

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
吳昆臻先生拍攝之滿月與台北101大樓。廠商提供
吳昆臻先生拍攝之滿月與台北101大樓。廠商提供

還記得去年3月29日擱淺於蘇伊士運河的長賜輪是如何脫困的嗎？在抽砂船、挖土機與各型拖船束手無策之際，最後是在「滿月」引發的大潮下，才讓重達22萬噸的400公尺巨輪浮出泥沼。而下週二傍晚，更大更亮的「超級滿月」將再度登場，見證月球不僅在人類生活中扮演著重要的角色，也提供了令人驚嘆的神奇美景。

今年的超級滿月有兩次，分別在6月與7月。6月這次發生在14日晚間19時52分，由於不到12小時後月球即通過近地點，所以當下與地球的距離近至357,656公里，較平常近了7%左右，視直徑達33.5角分，讓週二傍晚18時44分升起的滿月，在地面景物的襯托下，益形巨大、明亮而美麗，千萬別讓您的目光與相機錯失這幅美景。

超級月亮」並非天文學術名詞，在天文學上亦無嚴格定義，但近年來已成為全球廣泛用語，一般是把發生在距離地球36萬公里以內，或者與過近地點時間相差不到24小時的滿月、新月都算是「超級月亮」。下週的滿月即屬於「超級滿月」，不僅視直徑比平常滿月大了近6%，亮度也增加約12%，非常值得觀賞。

超級月亮 蘇伊士運河

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