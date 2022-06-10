揮別疫情 桃機旅客運量連3月正成長 較去年成長26.88 %
桃園機場公司公布桃園國際機場今年1至4月份營運統計數據，旅客運量為403,037人次，較去年同期成長26.88 %，年增率自2月起連3月正成長；航機起降34,745架次，較去年同期成長3.5%。為因應持續復甦的航班及國籍航空公司停駐需求，機場公司持續加速空側建設、導入智慧化管理以及總量控管等措施，在安全、有序且確保機場持續營運的前提下，使空側資源配置得以最佳化，提升桃園機場運作效率。
機場公司表示，桃園機場目前可供航機停駐機位數135席，包含營運機位78席、非營運機位28席、第三航站區先期開放使用停機位7席及維修廠棚22席之停駐空間。近年來，國籍業者機隊數持續成長，四大國籍業者目前機隊數約205架，預計2022年底總機隊數將達近230架，2023年底成長至240架，成長率達18%。受疫情影響，航機於桃園機場地面停駐比例達全機隊之六成，較疫情前平均僅有三成，在空側資源有限下，航務管理挑戰日增。
機場公司目前採總量控管原則，每月滾動檢討各國籍業者可分配停駐機位數，同時依據其機隊汰舊計畫，據以執行新舊機交換方案，以兼顧業者機隊發展與機場營運。在有限的停機空間下，航務人員同時以符合國際民航組織（ICAO）規範之安全間距，透過分區管理方式規劃並提供業者航機停駐空間。
目前，桃園機場東北角之國籍業者棚廠興建工程完工後，預計將可再增加5席之停駐空間，搭配此刻正進行中之第三航站區興建工程，預計2026年計有27 席停機位投入營運，屆時桃園機場之停機位數可增至160席，惟仍須努力調度機動調整，方能使航機運作順暢。
在上述工程陸續進行時，機場公司持續運用數位科技提升空側管理效率，包括由公司團隊自主研發且取得國家專利之「航務管理暨航班輸運系統」（Flight Operation System, FOS）以及「機場協同決策系統」（Airport-Collaborative Decision Making, A-CDM）等。其中FOS系統可協助航務人員縮短資訊蒐集之過程，進而增加分析及解決問題的時間；A-CDM可讓機場公司、航空公司、地勤公司及航管等各單位清楚掌握航機從入境到出境的各個軌跡節點，使地面作業有一致的時間資料可依循，航管單位亦可藉此精確調度航機，提高機坪使用週轉率，確保機場營運順遂。
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