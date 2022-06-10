劍湖山世界推出大專生專屬優惠！青春暢玩價只要399元

線上上課很悶嗎?劍湖山世界在年6月10日至6月30日推出大學生優惠方案，大學生與高三應屆畢業生出示學生證與准考證，即享優惠價399元！精彩的大學生活就是要在劍湖山世界真真切切的留下難忘的回憶！隨著暑假的腳步即將接近，即將在6月17日至6月19日等3天，推出暑假限定「水陸早鳥票」，限時在劍湖山世界網路商城開賣，早鳥價只要399元，更多活動詳情，請洽劍湖山世界官網http://fancyworld.janfusun.com.tw/fancygo.php。

劍湖山世界經理張華紋表示，劍湖山是很多學生戶外教學、畢旅熱門景點，近日隨著疫情的波動，很多活動都受到影響，所以特別在6月10日至6月30日推出「大學生青春暢玩遊樂園」專案，只要399元，大學生出示學生證，而準大學生也就是高三應屆畢業生出示准考證同樣享有青春暢玩價399元之優惠!而劍湖山世界不只有刺激又好玩的遊樂設施，還有最適合拍照打卡的林蔭祕境等，歡迎來劍湖山世界共同留下青春美好的記憶。

而在學生們心目中最經典最具共鳴的經典設施-非「三飛」莫屬，包含「衝瘋飛車」、「擎天飛梭」、「飛天潛艇G5」，是喜歡挑戰刺激的學生必玩的遊樂設施，坐上衝瘋飛車體驗360度驚險刺激的120秒；在擎天飛梭上，一飛沖天到最高點，欣賞雲嘉平原美景；搭乘飛天潛艇G5，攀上高空，體驗垂直俯衝的快感。讓你一玩再玩停不下來！此外，搭乘劍湖山世界的地標－幸福摩天輪，與朋友們聊著天，欣賞風景，共度美好的時光。近年來instagram的甜美照也掀起一波熱潮，喜歡拍網美照的女神們也都會在幸福摩天輪前，拍下青春的紀念照，紀錄青春的這一刻！