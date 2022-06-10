台積心築藝術季「蛻變」封箱加演 吳興國偕徒同台飆戲

橫跨電影、電視、傳統戲曲、現代劇場以及舞蹈之表演藝術家—吳興國，在當代傳奇劇場《蛻變》劇中一人分飾多角，時而化身為蟲、時而又跳脫角色。去年《蛻變》在巡演結束後已封箱，今年因台積電文教基金會盛邀，將在7月2日於新竹縣文化局演藝廳復刻登場，觀眾帶來最後封箱加演。

《蛻變》為「吳興國經典復刻計畫」中的第三號作品，取材自捷克小說家卡夫卡的「變形記」，描述青年葛里戈一覺醒來後變成一隻大蟲，想從人類社會逃脫不可得，還得面對被家人疏離的孤寂和無力。吳興國一人集編導演於一身，並於劇中分飾多角。

《蛻變》在疫情中仍拿下Opentix戲曲節目票房Top1佳績，雖已於去年封箱，但許多觀眾為無緣欣賞感到惋惜。在台積心築藝術藝術季的力邀之下，《蛻變》特別到新竹縣最後封箱加演。同時，除了吳興國分飾多角外，劇中第一段也將由吳興國嫡傳弟子朱柏澄擔綱要角，使經典之作添增師徒傳承的美意。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，其實自己沒有看過《蛻變》，但基金會這兩年面對疫情，嘗試了多元、多層次，甚至是線上展演等不同的方式，最後看到這樣一個跟科技多媒體結合的作品，決定持續支持台灣的表演藝術團隊，將世界級的表演藝術順利呈現在觀眾前，這次演出也將採梅花座，讓民在安心欣賞戲劇。

吳興國坦言，「其實藝術家就是比較浪漫，像宮崎駿每次說要退休、說這是最後一部動畫電影，過幾年還是又生出一部很棒的作品。我其實也不是真的很想要封箱，只是我的作品太複雜、太深刻、太累了，我現在演得好，再過了幾年我能把它演好嗎？」他認為自己還可以演，為何不演？強調展開封箱計畫是為了保障演出最完美的品質。