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疫情關在家苦悶寂寞 養毛小孩民眾一年增1成

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
弘光科大老師侯志遠發表調查結果，2021疫情期間一年以下新飼主增加佔19.6%，較2020年多出約一成。圖／弘光科技大學提供
弘光科大老師侯志遠發表調查結果，2021疫情期間一年以下新飼主增加佔19.6%，較2020年多出約一成。圖／弘光科技大學提供

弘光科技大學今舉辦「2022第二屆國際寵物健康與服務研討會」，老師侯志遠調查指出，2021年新冠疫情升溫期間，一年以下新飼主占比有快速增加趨勢，占所有飼主比率19.6%，較2020年10.8%多出近1倍，人們疫情間減少外出之下，不少人選擇養寵物陪伴。

弘光科大動物保健學程今舉辦「2022第二屆國際寵物健康與服務研討會」，主任邱駿紘表示，這次研討會分成三場，主題是「動物照護弘光領航、寵美經營動保永續」。第三場的活動探討伴侶動物產業發展前景，分別邀請學校講師侯志遠、美國希爾思寵物食品公司台灣區總經理Rohit Kapoor、紐西蘭的寵物照護諮詢師吳天涵、寵物永愛園生命禮儀事業總經理洪紹文等人，針對主題演講。

侯志遠以2015年至2021年期間台北市、台中市、高雄市三都寵物展貓狗飼主的飼養現況、消費行為，進行問卷調查統計比較與趨勢分析，更針對新冠肺炎疫情蔓延期間做調查分析研究；2020年新冠肺炎開始在台灣傳播，侯調查發現，以2018年為基準算起，台灣各地區寵物相關稅務行業銷售額每年皆在成長，全台銷售合計去年成長11％，2021年寵物相關稅務行業銷售總額達438.8億元。

美國希爾思寵物食品公司台灣區總經理Rohit Kapoor，也演講分享該公司在貓狗食品市場行銷規劃，紐西蘭寵物照護諮詢師吳天涵演講「寵物食品營養、創新和製造過程的發展」，寵物永愛園生命禮儀事業總經理洪紹文則分享「台灣伴侶動物殯葬產業現況」。

洪紹文說，20年前寵物死掉，老一輩的人流傳著「死貓吊樹頭，死狗放水流」的思想，現在寵物猶如家中一分子，有骨灰罐、法會、樹葬、花葬等，現在也有寵物臨終服務師的職業，必須要經過專業機構受訓完成36小時的課程，而且需經考試合格，藉由臨終儀式方式協助飼主度過悲傷失落感，是一個很看好的產業。

研討會吸引各界參加，尤其疫情期間的數據分析，引起不少業界共鳴。陳姓學生說，疫情衝擊改變原有的生活方式，我們也要跟著變動，在寵物市場急需人才下，聽取業界、學者的分析與建議，更能與業界接軌，是很棒的一場研討會；另名張姓學生說，少子化讓更多人選擇養寵物陪伴，寵物也像是家中的一份子，聽了專家說明，讓他對產業有更深入了解。

弘光科大今舉辦國際寵物研討會，講師侯志遠發表飼主的飼養現況、消費行為。圖／弘光科技大學提供
弘光科大今舉辦國際寵物研討會，講師侯志遠發表飼主的飼養現況、消費行為。圖／弘光科技大學提供

寵物 疫情 新冠肺炎

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