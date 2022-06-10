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台東外海下午規模4.2地震 是3月23日規模6.7地震的餘震

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
中央氣象局發布第56號顯著有感地震報告。圖／氣象局提供
中央氣象局發布第56號顯著有感地震報告。圖／氣象局提供

今天下午2時3分在台東縣政府北北東方66.0公里，發生芮氏規模4.2地震，地震深度為26.7公里。各地最大震度為台東長濱4級、花蓮富里2級、南投玉山1級、雲林草嶺1級、嘉義番路1級。氣象局地震測報中心研判，這是今年3月23日規模6.7地震的餘震，且未來幾個月仍會持續有餘震出現。

中心主任陳國昌受訪時說，今日下午的地震是3月23日那起規模6.7地震的餘震，而且該起地震是扣除921餘震，約20年來規模第6大的地震，所以發生之後的數個月有餘震都很正常，規模也會慢慢減少，民眾無須過度擔心。

陳國昌也說，921大地震後持續約3年都還有測得餘震，3月23日規模6.7地震的餘震預估也會持續半年，目前測得相關餘震已有300多個，其中規模介於4至5的餘震有69個，規模介於5至6的則有7個，大於6的有3個，今日下午的餘震則是規模4.2。

921大地震 台東 氣象局

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