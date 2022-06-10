台61及66路面凹洞多 王國材視察爭取經費全面刨除翻修

近日大雨不斷桃園重要的台61及台66出現許多坑洞，許多民眾通報反映，公路總局第一養護工程處緊急成立前僅指揮所巡查列管的828處坑洞修補，台66及台61的發包工程將在6月底前完工；交通部長王國材今前往視察表示，將爭取2線全面刨除翻修，並積極與警方協調進駐蘆竹地磅站加強稽查超重車。

近日梅雨季大量降雨，讓使用率高的台61及台66線許多路面出現坑洞，引發民眾反映行車安全，上月27日台61線新屋段南下50.6公里處，1輛載運氨水槽車駕駛疑為閃避路面坑洞，不慎車輛翻覆，所幸僅全身多處擦傷。

王國材今在桃園市長鄭文燦陪同下視察「台61及66線快速道路雙向平面側車道路面坑洞」，公路總局一工處表示，台61養護範圍約81公里、台66約27公里，路面因各路段基層、底層及面層受損程度不同，因此採用不同的修復方式。

一工處指出，路面破壞除了連日降雨讓雨水由龜裂路面滲透進底層外，還有大貨車、聯結車等大車超載也會讓路面易出現車轍及坑洞等；因此5月26日至6月2日成立前進指揮所，巡查列管的828處坑洞並修補。

一工處表示，目前台66線已發包2標路面改善修復工程，而台61線則是發包5標工程，預計6月底前完工。

王國材已要求一工處6月底前修補完，運用特殊材料來修復處理鋪面，增加抗壓抗水，未來也希望能爭取經費徹底改善路面問題；近期因為下雨讓施工受影響，已要求盡速完成，也積極協調警方進駐蘆竹地磅站加強稽查超重車，並爭取經費全面重新刨鋪路面。