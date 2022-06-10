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foodpanda「加收平台費」業者最新聲明：使用服務條款早已列入 抱歉造成誤解

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
外送平台foodpanda針對外送訂單增收平台費發布最新聲明，強調平台費用途為支應平台維運成本，非屬外送運費、折扣等pandapro優惠範疇，foodpanda的使用服務條款中很早即列入收費項目包含平台費。圖／foodpanda提供
外送平台foodpanda針對外送訂單增收平台費發布最新聲明，強調平台費用途為支應平台維運成本，非屬外送運費、折扣等pandapro優惠範疇，foodpanda的使用服務條款中很早即列入收費項目包含平台費。圖／foodpanda提供

因應疫情訂單增加導致各項成本提高，外送平台foodpanda宣布自6月7日上午10點起率先針對6縣市每筆外送訂單增收平台費，北北基收5元，桃園市、新竹縣市收3元，付費訂閱制會員也不例外，消息一出引起大批會員不滿。對此foodpanda發布最新聲明表示「使用服務條款中很早即列入收費項目包含平台費」，對於此次風波造成pandapro用戶及社會大眾誤解致上最高歉意。

foodpanda發布的聲明內容如下：

依pandapro訂閱制服務條款，pandapro優惠範圍包含免外送運費、指定店家折扣優惠、額外優惠券，所提供優惠的價值總計超過年費費用。據內部統計，pandapro用戶平均每月可省下500~700元外送運費，除為用戶大幅降低運費開銷，另提供專屬折扣優惠，以6月份為例，共提供每位訂閱用戶最高690元優惠折扣。

而平台費用途為支應平台維運成本，非屬外送運費、折扣等pandapro優惠範疇；國際上各外送平台亦多有收取此項費用的慣例，即使為訂閱用戶仍需支付此筆費用．foodpanda的使用服務條款中很早即列入收費項目包含平台費，基於企業永續發展及深耕台灣，不得不回歸使用者付費原則。對於此次風波造成pandapro用戶及社會大眾誤解，foodpanda致上最高歉意，未來會持續保障訂閱戶享有免運費以及獨家優惠的權利，並盡力提供消費者最經濟實惠的服務方案。

外送 foodpanda 桃園

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