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客運振興方案將上路 暑假搭葛瑪蘭客運就能抽GOGORO

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
葛瑪蘭客運已準備在7、8月舉辦多元活動刺激運量，包括抽獎活動、猜拳活動、點心吧等。圖／葛瑪蘭客運提供
葛瑪蘭客運已準備在7、8月舉辦多元活動刺激運量，包括抽獎活動、猜拳活動、點心吧等。圖／葛瑪蘭客運提供

交通部日前向行政院爭取5億元預算要振興客運業者，擬針對國道客運依據載客人數補貼每人20至70元；公路客運則以路線長度100公里為分界，每人補貼15至20元，最快7月開始實施。公路局長陳文瑞證實，公路總局已將客運業振興草案呈報交通部，待交通部正式拍板，盼能協助業者增加運量，讓客運載客量回到3月、本土疫情升溫前的水準。

葛瑪蘭客運已準備在7、8月舉辦多元活動刺激運量，包括抽獎活動、猜拳活動、預計還會在早上通勤時段及下午茶時段推出點心吧，吸引乘客多多搭乘。據了解，抽獎活動獎品包括GOGORO機車、iPhone手機等，猜拳活動則是在周末規劃乘客跟美女猜拳，猜贏可以吃冰淇淋。

營業部副總李俊仁說，疫情趨緩下有信心能讓運量回升，也推出一系列活動響應客運振興方案來吸引民眾搭車出遊，葛瑪蘭客運也正在跟宜蘭地區飯店業者洽談，將推出住宿可折抵客運車票的優惠方案。

根據公路總局規劃的作業要點，國道客運未滿100公里路線，每載1人次給予業者20元獎助金；100公里以上未滿200公里路線，每載1人給予35元；200公里以上路線，每載1人給予70元；公路客運方面以路線長度100公里為分界分級，未滿100公里的路線每載1人給予15元、100公里以上路線每載1人給予20元。

國道客運 交通部 葛瑪蘭客運

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