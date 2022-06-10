不滿被「抹紅」 彰基換肝名醫陳堯俐指陳穆寬造謠

彰化基督教醫院今天上午發新聞稿，指肝臟移植名醫陳堯俐曾多次在未報備院方情形下，赴器官來源不明及備受爭議的大陸執行器官移植手術，有違醫療倫理的疑慮，院方決定不予繼續委任。針對彰基的指摘，陳堯俐表示，他從未到大陸做進行換肝手術，院長陳穆寬卻以莫須有的事，對他造謠、潑髒水，他感嘆陳穆寬的行徑，讓「洗腳醫院，變剁腳醫院」。

彰基新聞稿提到大陸發生對法輪功學員活摘器官的事，卻又指陳堯俐在未報備院方情形下，赴器官來源不明及備受爭議的中國執行器官移植手術，違反器官來源應透明、可追溯性，有違醫療倫理之疑慮；經考量醫療倫理之原則，院方決定不予繼續委任。

陳堯俐未獲續聘，原本保持低調，不想理會，沒想到彰基今天上午卻發新聞稿，指他到大陸執行器官移植手術，讓陳堯俐氣壞了，「受不了」，才決心跳出來澄清。

他接受記者電話採訪時說，每到選舉，陳穆寬都會以張冠李戴、潑髒水、抹黑三項手法對付他，此次又重施故技。

陳堯俐說，他自己「太優秀」了，換肝手術在台灣排名第四名，在彰化這種鄉下地方，他能為病患服務，是很幸運的，以他的醫學成就，根本就不想跟陳穆寬去爭什麼院長，而彰基就只有他與陳穆寬是部定教授，才每次院長選舉，都被陳穆寬拿來做目標。

他說，他一年可以做6、70個換肝手術，現在只能做6、7個，「那我怎麼受得了」。彰基的醫師接連被出走，彰化的病人很可憐，「彰基已從洗腳醫院（彰基院徽為病患洗腳精神），淪為剁腳醫院。」

「我現在台中找頭路」，陳堯俐說，他離開彰基後，他的換肝團隊會轉到台中中山醫院或台中榮總。但他說，「太榮幸了」，陳穆寬還打電話到台中榮總院長關心。

●針對彰基的新聞稿，陳堯俐聲明全文：

「本人從未在中國取得換肝手術許可及辦理此項醫療合作支援申請﹐如何在中國進行換肝手術﹐在中國執醫若未取得許可所受刑罰及高﹐回到台灣還須受罰最重會被撤銷醫師執照永久不得行醫﹐本人需要冒如此大風險去做不利己之事嗎？

陳穆寬曾在十幾年前所發生黑函中國換肝之事﹐並將本人及此案提送衛生機關進行裁處﹐經彰化衛生局於中華明國97年12月29日(彰衛醫字0970045316號)不予懲戒﹐對此所謂在中國進行換肝手術之事實為莫須有之事﹐然而陳穆寬卻在就任院長後更變本加厲﹐再向彰基董事對本人進行抹黑。

陳穆寬並無時無刻提及此事要脅本人﹐對於事實勝於雄辯因此本人從不予理會﹐如今陳穆寬對本人的不續聘卻只憑一張造謠黑函﹐並對外公開發表對我不實指控聲明﹐在上封醫院聲明書對於邱醫師（邱足滿）及蕭醫師（蕭信昌）的指控都一一被戳破全都謊言及造謠。

如今對本人也如出一轍﹐說謊﹑造謠﹑抹黑﹐在從醫院聲書內容很明顯發現陳穆寬利用其權力進行監控﹐因為醫院聲明書內仍有很多事件及用詞來源可議﹐內容很多都是張冠李戴﹐從陳穆寬就任院長這種白色恐怖氛圍越加越重﹐彰基人保重。