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睽違2年2022新竹城市馬拉松回來了 今起開放報名

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長林智堅今天宣布，2022新竹城市馬拉松正式回歸，今天中午12時起開放報名。圖／市府提供
新竹市長林智堅今天宣布，2022新竹城市馬拉松正式回歸，今天中午12時起開放報名。圖／市府提供

疫情衝擊不少活動辦理，新竹城市馬拉松已經連2年停辦。新竹市長林智堅今天宣布，2022新竹城市馬拉松正式回歸，10月15日登場。今天中午12時起開放報名（https://reurl.cc/NADM3x），今年首度設立學生組，推廣大新竹在地體育扎根。

林智堅也化身代言人拍宣傳影片，邀請大家從南寮運動公園、新竹火車站、新竹公園、動物園，到微笑左岸與波光市集，全程42.195公里「跑」過竹市這幾年的改變。

「新舊交雜的路線，讓大家看到新竹的改變。」教育處指出，新竹城市馬拉松今年為第5屆，賽事訂於10月15日。本屆邀請新竹市成德高中與新竹縣東泰高中田徑隊拍攝宣傳影片，除強強合體的競爭意味外，更希望強化帶動基層選手，讓選手被看見。

教育處表示，本屆賽事路線「復刻」2013新竹國際馬拉松的68快速道路，從南寮親子運動公園出發跑向68快速道路，下武陵路橋後進入竹市鎮核心，一路跑過新竹州廳、火車站、東門之心，上東大路橋後轉入新竹公園，進入光復路段至千甲的田園風光，再進入微笑水岸，伴隨沿岸景觀一路挺進南寮漁港，將帶給跑者完全不同的感受。

市府表示，今年賽事共分4種組別，預計邀請萬名跑者。包括全馬組42公里開放2500人；超半馬組26公里開放3500人；健跑組10.4公里開放2500人；及休閒組5.6公里開放1500人報名。2022新竹城市馬拉松由新竹市政府與運動筆記共同主辦，H2U永悅健康合作執行，報名日期從6月10日中午12點至6月30日，報名資訊：https://irunner.biji.co/HSINCHUCITY2022

新竹市長林智堅今天宣布，2022新竹城市馬拉松正式回歸，今天中午12時起開放報名。圖／市府提供
新竹市長林智堅今天宣布，2022新竹城市馬拉松正式回歸，今天中午12時起開放報名。圖／市府提供

新竹 馬拉松 火車站

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