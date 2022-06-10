不出門就有完善醫療照護 高雄榮家智慧長照正式上線

中華電信、國發會、國軍退輔會、高雄榮民總醫院等單位合作「5G高雄榮家智慧長照服務」今天正式上線啟動。

中華電信董事長謝繼茂表示，台灣對銀髮樂齡與智慧長照的需求日益增加，中華電信在退輔會指導下，與高雄榮民總醫院合作，結合國內資通訊與醫療優質廠商，爭取推動國發會5G智慧長照計畫，讓住民不出門就能享受完善醫療照護。

中華電信人員與岡山榮家護理師現場展示，以5G AIoT感測設備及智慧眼鏡AR擴增實境等先進技術，搭配國產5G O-RAN打造的5G專網，與高雄榮總醫師線上看診、家屬視訊第一視角了解患者狀況，並有智慧化巡房、AI自動翻身床、智能護理尿布等設備。

退輔會主委馮世寬、謝繼茂、高雄市副市長羅達生、中華系統整合董事長吳明德、岡山榮家主任詹光宇等人出席記者會，馮世寬表示，智慧長照服務提供醫療分級，並可進行心電圖、超音波等遠距檢查，減少長者到醫院奔波，還有機會推廣到全世界，讓人民受到照護。

羅達生表示，高雄人口273萬人，其中高齡失能、體力衰弱及65歲以下失智長者約有10萬多人，高雄目前居家型社區住戶行長照機構約1101所，可供4萬5800多人居住，與需求還是有落差，因此提升醫療及長照量能、導入智慧科技非常重要，藉由智慧醫療與智慧長照，導入緊急送醫、虛擬病房、智慧巡房及生理病徵診斷等，從診斷醫療到照顧預判，是很大的突破。