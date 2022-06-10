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不出門就有完善醫療照護 高雄榮家智慧長照正式上線

聯合報／ 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄榮家智慧長照服務導入5G AIoT感測設備及智慧眼鏡AR擴增實境，讓高雄榮總醫院醫師及家屬可透過護理人員配戴的AR眼鏡了解患者最真實的狀況。記者陳玫伶／攝影
高雄榮家智慧長照服務導入5G AIoT感測設備及智慧眼鏡AR擴增實境，讓高雄榮總醫院醫師及家屬可透過護理人員配戴的AR眼鏡了解患者最真實的狀況。記者陳玫伶／攝影

中華電信、國發會、國軍退輔會、高雄榮民總醫院等單位合作「5G高雄榮家智慧長照服務」今天正式上線啟動。

中華電信董事長謝繼茂表示，台灣對銀髮樂齡與智慧長照的需求日益增加，中華電信在退輔會指導下，與高雄榮民總醫院合作，結合國內資通訊與醫療優質廠商，爭取推動國發會5G智慧長照計畫，讓住民不出門就能享受完善醫療照護。

中華電信人員與岡山榮家護理師現場展示，以5G AIoT感測設備及智慧眼鏡AR擴增實境等先進技術，搭配國產5G O-RAN打造的5G專網，與高雄榮總醫師線上看診、家屬視訊第一視角了解患者狀況，並有智慧化巡房、AI自動翻身床、智能護理尿布等設備。

退輔會主委馮世寬、謝繼茂、高雄市副市長羅達生、中華系統整合董事長吳明德、岡山榮家主任詹光宇等人出席記者會，馮世寬表示，智慧長照服務提供醫療分級，並可進行心電圖、超音波等遠距檢查，減少長者到醫院奔波，還有機會推廣到全世界，讓人民受到照護。

羅達生表示，高雄人口273萬人，其中高齡失能、體力衰弱及65歲以下失智長者約有10萬多人，高雄目前居家型社區住戶行長照機構約1101所，可供4萬5800多人居住，與需求還是有落差，因此提升醫療及長照量能、導入智慧科技非常重要，藉由智慧醫療與智慧長照，導入緊急送醫、虛擬病房、智慧巡房及生理病徵診斷等，從診斷醫療到照顧預判，是很大的突破。

羅達生表示，未來不僅岡山榮家，此技術也將拓展至全台16間榮家約8000張床位，再與國內外長照機構合作，共同推動智慧長照服務。羅達生指出，高雄去年初正式啟動亞灣5G AIoT計畫，目前已約有70多家大中小國際企業進駐亞灣，建構高雄成為5G AIoT應用服務產業群聚能量，未來高雄必將成為5G AIoT創新之都。

高雄榮家智慧長照服務上線啟動儀式，中華系整董事長吳明德（左二）、中華電信董事長謝繼茂（左三）、高雄市副市長羅達生（左四）、退輔會主委馮世寬（右四）、高雄榮總院長林曜祥（右三）等人出席。記者陳玫伶／攝影
高雄榮家智慧長照服務上線啟動儀式，中華系整董事長吳明德（左二）、中華電信董事長謝繼茂（左三）、高雄市副市長羅達生（左四）、退輔會主委馮世寬（右四）、高雄榮總院長林曜祥（右三）等人出席。記者陳玫伶／攝影
高雄榮家智慧長照服務今天上午舉行上線啟動儀式，多位長官出席。記者陳玫伶／攝影
高雄榮家智慧長照服務今天上午舉行上線啟動儀式，多位長官出席。記者陳玫伶／攝影
高雄榮家智慧長照服務導入智慧巡房技術，偵測患者生理病徵，當出現狀況護理師能第一時間前往了解。記者陳玫伶／攝影
高雄榮家智慧長照服務導入智慧巡房技術，偵測患者生理病徵，當出現狀況護理師能第一時間前往了解。記者陳玫伶／攝影
高雄榮家智慧長照服務上線啟動儀式，現場工作人員展示智能護理尿布及AI自動翻身床使用方式。記者陳玫伶／攝影
高雄榮家智慧長照服務上線啟動儀式，現場工作人員展示智能護理尿布及AI自動翻身床使用方式。記者陳玫伶／攝影

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