徐耀昌探訪聯大農藥檢測中心 推廣有機友善安全農業

國立聯合大學籌設多年成立的農藥檢測中心，去年底獲TAF財團法人全國認證基金會認證通過，可針對381項農產品農藥殘留分析，提供快速優質檢驗服務，苗栗縣推廣有機友善安全農業，縣長徐耀昌上午以直播方式前往「探訪」；聯大目前提供號稱全國最低收費的推廣價，透過縣農會送件還可獲縣府補助。

縣府農業處指出，苗栗是農業大縣，但縣內往年沒有農藥檢測中心，農產品農藥殘留等檢驗必須外送至其他縣市，通常以中興大學為主，聯大成立全縣第一家農藥檢測中心，可針對農產品農藥殘留分析，提供快速檢驗服務，協助維護縣內農產食品安全，並配合政府機關推廣有機友善安全農業。

徐耀昌上午11點到聯大化工系大樓走訪農藥檢測中心，聯大校長李偉賢、檢測中心主任劉鳳錦陪同解說，縣農會理事長陳怡樺等農會巨頭也到場，徐耀昌扮起檢驗人員，以小白菜作為檢驗樣品，透過實作帶大家了解液相層析串聯質譜儀、氣相層析串聯質譜儀、氣相層析火焰光度偵測器等高階分析儀器的使用方式，希望讓大家了解農藥殘留檢驗方式，並宣導農藥安全知識。

李偉賢表示，聯大農藥檢測中心從場域規畫、建置儀器、人員訓練、通過認證至正式營運耗時5年以上，並結合縣農會推廣有機無毒農業，不僅為民眾食安把關，也讓農民減少到外縣市檢驗成本，提升農產競爭力。

目前推廣期間檢測中心提供縣民7折優惠價，每件只收2450元，縣農會表示今年3月底聯大與縣農會簽訂合作備忘錄，整合縣內各地農會、青農協會提供農產品農藥殘留檢驗服務，凡由縣農會送件每件再減100元，縣府同時補助500元。