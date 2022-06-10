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重機團體號召這天上國道 高公局：6成民眾不同意開放

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
重機團體發起「94要上國道」連署活動，號召7月1日騎上國道表達訴求，重機車隊示意圖。本報資料照片
重機團體發起「94要上國道」連署活動，號召7月1日騎上國道表達訴求，重機車隊示意圖。本報資料照片

中華民國大型重重機經營同業全國促進會、台灣機車路權促進會等團體在臉書平台發起「94要上國道」連署活動，訂於7月1日至7月4日，呼籲全台重機騎士一同為重型機車上國道的權利進行抗爭，並指出道路交通管理處罰條例第92條之2已三讀10年，真正開放重機行駛的國道連1公里都沒有，嚴重剝奪人民選擇交通工具的權力。

交通部高公局說，第92條之2所指汽缸排氣量550CC以上大型重型機車，得依交通部公告規定之路段及時段行駛高速公路，不等於直接開放重機行駛所有國道；且交通部對於開放標準相當謹慎，考量因素包括實際檢核、民意調查、徵詢地方政府意見等，目前各項指標仍未達標準，今年會持續辦理民調。

高公局說，針對是否開放重機行駛國道議題，每年會針對成年者進行民調做為參考指標，近年調查結果平均下來，不同意的比例大約6成，同意比例大約占4成；另外，是否開放重機上國道也涉及各地方政府的警消量能，因此地方政府意見也是參考指標，今年會持續做民調，再依民調結果決定要不要再進行一次檢核。

發起團體則說，交通部未作到法令規定的宣導作業，放任使用不同交通工具的用路人任意霸占用路，卻誤導抹黑大型重機的用路情況，讓不同車種用路人之間產生對立，內政部沒有保護相對弱勢用路人的對策，直接破壞了和諧運行的基礎。

發起團體也說，交通部開放南迴改、蘇花改行駛重型機車，台灣摩托交通公民展現出零A1無死亡事故的傲人記錄，但目前只開放快速道路等級的國三甲台北聯絡道，真正的國道連1公里都未開放，也疾呼台灣絕大多數摩托交通公民與相關團體已經仁盡義至，「我們擁有完整經歷和絕對資格，可以大大方方行駛在台灣和全世界的高速公路上。」

國道 重機 交通部

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