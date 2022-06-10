高雄明天這8個地點 捐血送米又送唾液快篩試劑
自疫情爆發以來，隨著本土確診人數波動，民眾捐血意願也比往年下滑，血庫近3年來，都維持偏低、極缺的狀態下擺盪；但醫療用血並未因疫情而短少，近日高雄市血庫告急，有藥品公司便發起捐血送「唾液快篩試劑」提升民眾捐血意願。
長期支持捐血運動的意欣國際有限公司，為支持醫療量能，邀集友人與愛心團體，將在明天聯合在高雄市區八個捐血地點，舉辦捐血活動。
以往捐血活動，贈送祈福米、餐券、電影票或其他民生用品，但這次意欣國際有限公司除送捐血者「壹等好米」外，還加碼贈送由南韓進口的唾液快篩試劑，目前已經備有近2000劑，鼓勵民眾踴躍捐血，也在防疫期間達到社會互助。
捐血站護理人員表示，平日醫院血液用量較大，血液庫存消耗量快；反之，民眾周末比較有空外出捐血，因此，歷經5天平日血量消耗，就要把握周末好好「回血」。
6月11日周六聯合辦理捐血活動高雄市八個捐血地點如下：
上午8時至下午5時，楠梓捐血室（楠梓區都會公園M6捷運站旁）
上午9時30分至下午6時，左營捐血室（左營區博愛三路635號）
上午10時至下午5時30分，漢神巨蛋廣場（左營區博愛二路777號）
上午9時至下午5時30分，高雄銀行（三民區建工路與大順路口）
上午10時至下午5時30分，大遠百廣場（苓雅區三多四路21號）
上午9時至下午5時30分，五甲捐血室（鳳山區五甲二路563-2號）
上午9時至下午5時30分，捷運鳳山捐血室（鳳山區大東捷運站B1）
上午9時至下午5時30分，小港中山國中（小港區漢民路352號）
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