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只打新冠疫苗還不夠 專家建議冬天前這些疫苗都該打

聯合報／ 記者王昭儀／台北即時報導
神秘鼻腔透視巡迴展台北場在華山1914文化創意產業園區登場，台灣鼻科醫學會理事長葉德輝（由左至右）、李慶雲文教基金會理事長黃立民、疾管署署長周志浩。記者王昭儀／攝影
神秘鼻腔透視巡迴展台北場在華山1914文化創意產業園區登場，台灣鼻科醫學會理事長葉德輝（由左至右）、李慶雲文教基金會理事長黃立民、疾管署署長周志浩。記者王昭儀／攝影

鼻腔是病菌躲藏的大本營，當人體免疫力低下時，壞細菌就會伺機而動，造成新冠肺炎確診者可能同時感染肺炎鏈球菌、克雷伯式肺炎菌、嗜血桿菌等。感染科權威、李慶雲文教基金會理事長黃立民說，在後疫情時代，民眾除了預防新冠肺炎，更要當心肺炎鏈球菌的威脅，建議施打所有呼吸道相關的疫苗，獲得完整保護。

財團法人李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會日前針對1089位50歲以上成人進行《2022疫苗認知問卷調查》發現，近期已接種新冠疫苗的受訪者中，高達66%未接種肺炎鏈球菌疫苗、52%未接種流感疫苗，民眾皆認為已接種新冠疫苗後，便無需再接種其他疫苗，但這觀念其實有很大的錯誤。

黃立民今天出席《神秘鼻腔透視巡迴展》記者會表示，人體對所有冠狀病毒免疫力都是短暫的、最多2年，而對新冠肺炎的免疫力更少，僅約6個月左右，新的變異株會不斷出來，建議民眾在冬天前除了新冠疫苗，還要施打完所有呼吸道的疫苗，包括流感、肺炎鏈球菌及百日咳疫苗，才能有完整防護，至於原有高血壓、糖尿病、肥胖等慢性病患者也都要將身體狀況控制好，避免惡化。

有研究發現，針對新冠肺炎合併細菌感染患者進行分析，有近6成感染源來自於肺炎鏈球菌，黃立民說，若民眾未曾接種過肺炎鏈球菌疫苗，建議先接種一劑13價結合型疫苗，獲得75%保護力，隔年再接種一劑23價多醣體疫苗，保護力就可以維持約5年，並降低3成發病、住院率。

台灣鼻科醫學會理事長葉德輝指出，鼻腔是上呼吸道的重要器官，也是防疫最前線，一旦人體感染其他疾病、免疫力下降時，便可能經由呼吸道或血液侵襲器官，引起敗血症、肺炎、腦膜炎等多種侵襲性疾病。因此，預防肺炎首先要鞏固鼻腔健康，更要搭配疫苗接種，降低病毒與細菌對人體的侵襲。

新冠疫苗 新冠肺炎 黃立民

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