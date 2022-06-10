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歷經普悠瑪、太魯閣號兩大事故 楊舜安接台鐵花蓮站長

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
楊舜安在台鐵台東站長任內，遇到普悠瑪、太魯閣號兩大事故，罹難者中有許多是台東人，他用心關懷，獲得肯定。記者王燕華／攝影
楊舜安在台鐵台東站長任內，遇到普悠瑪、太魯閣號兩大事故，罹難者中有許多是台東人，他用心關懷，獲得肯定。記者王燕華／攝影

台鐵花蓮火車站今天新舊任站長交接，原站長林德香升任花蓮運務段副段長，由花蓮子弟、台東站長楊舜安接任，楊舜安在台東任內歷經台鐵兩大事故，駐守殯儀館用心關懷受難者及家屬，獲得肯定。楊舜安說，將「待客以親」，並配合地方政府全力推展觀光。

交接儀式今天在花蓮火車站前旅遊服務中心舉行，由台鐵運務處長劉雙火監交，包括立委傅崐萁等多位地方人士到場觀禮。劉雙火致詞時表示，花蓮是觀光大縣，大部分觀光客都靠火車運輸，花蓮火車站一年近千萬旅次有7成是觀光客。台鐵規畫把EMU3000型編組移到東部，預估假日可提供1萬5000個運能，提供旅次需求，期許新站長與地方合作共同推展觀光。

劉雙火說，原站長林德香在民國77年進入台鐵服務，從基層做起，歷任站務員、列車長、站務主任、站長等職務，106年接任花蓮站長，正逢新站跨站式月台工作即將完工，「阿香站長」對於旅運動線、設施安排、人員訓練事必躬親，讓啟用相當順利，且近5年站長任內花蓮站未發生過行車事故，績效優良。

新任的楊舜安是花蓮子弟，曾繼任林德香擔任富源站、台東站長，這次是他第三度從林德香手中接過印信。

劉雙火說，楊舜安在台東站長任內，台鐵發生普悠瑪、太魯閣號兩大事故，許多罹難家屬、重傷者是台東人，楊舜安駐守殯儀館，用心關懷受難者及家屬，忙到好幾個星期沒辦法回家，還得讓太座送換洗衣物。劉雙火稱讚，因為楊舜安的用心，幫助台鐵避免很多衍生性的責難，他要代表台鐵表達感謝。

對於回到家鄉服務，曾任花蓮站副站長、站務主任的楊舜安說「花蓮站既熟悉又陌生」。花蓮是觀光大縣，車站更是重大門戶，未來EMU3000型投入，運能將大幅提升，他會全力配合地方政府推廣觀光，另將要求員工「待客以親」，把每個旅客當成自己的親人對待，就不會有不好的服務。

台鐵花蓮站長今天交接，原站長林德香（右）升任花蓮運務段副段長，由楊舜安（左）接任，運務處長劉雙火監交。記者王燕華／攝影
台鐵花蓮站長今天交接，原站長林德香（右）升任花蓮運務段副段長，由楊舜安（左）接任，運務處長劉雙火監交。記者王燕華／攝影

花蓮 台鐵 台東

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