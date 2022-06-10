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彰基拒付邱足滿32萬元退職金？院方：會如數給付

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化基督教醫院皮膚科醫師邱足滿上午在立法院出面控訴，她在彰基服務25年之久，卻在退休前夕遭院方解聘，並以此為由拒絕支付她32萬元退休金。記者王彥鈞／攝影
彰化基督教醫院皮膚科醫師邱足滿上午在立法院出面控訴，她在彰基服務25年之久，卻在退休前夕遭院方解聘，並以此為由拒絕支付她32萬元退休金。記者王彥鈞／攝影

彰化基督教醫院皮膚科名醫邱足滿今天在台北開記者會，針對在委任契約期滿，未獲彰基繼續委任一事，表示勞動權不被保障，讓她覺得難過及生氣。 彰基隨後發新聞稿回應表示，現行勞基法並未將主治醫師納入適用範圍，是邱足滿已提前明示去職之意，彰基才決定契約期滿不繼續委任，但會如數給付32萬元退休金

彰基表示，目前彰化基督教醫療財團法人共1044位醫師，自陳穆寬就任院長4年半以來，僅4位主治醫師契約期滿未繼續委任，比例甚低，此實為正常人事審酌的結果，這期間，彰基每年的年終獎金皆發放2.8個月，4年來合計發給員工年終獎金超過30億元，豈會為了節省32萬元退休金，故意在邱醫師滿25年前10天契約期滿不繼續委任。

彰基指出，現行勞基法並未將主治醫師納入適用範圍，但彰基對於主治醫師仍予參加勞工保險，另自2017年起設有主治醫師退休辦法，再契約雙方簽訂為民法上的「委任」法律關係，雙方的權利義務均相等，並非全然偏向委任人方，且醫療有公益屬性，如偏鄉服務，實不宜因此將委任法律關係予以汙名化。因採委任法律關係或適用勞基法的主治醫師，也會涉及主治醫師報酬或薪資結構問題，更涉及公益與私益衡量取捨，如何兼顧，此均為國家政策與立法權限，彰基均予以尊重並依法作為。

主治醫師雖然不適用勞基法，但彰基安排邱醫師支援分院，均有參酌勞基法工作調動原則的精神，且支援偏鄉服務為教會醫院職責所在，對於主治醫師支援分院均提供交通車接送，或有車馬費補助，彰基夜診病人求診量雖大，已體恤邱醫師照顧家庭上的需要而沒有安排「夜診」，實不能以至偏鄉服務即謂屬不當職務調動。

彰基表示，邱足滿醫師透過通訊軟體吿知單位主管擬於領完年終獎金在今年3月10日離職，依合約規定，即便合約尚未屆期，由於邱醫師已提前明示去職之意，顯見已無心留職，為避免發生合約屆期後是否委任與否爭議，以及其委任契約原就在6月30日期滿，故而決定契約期滿不繼續委任，並給予祝福。

有關邱陳述至2022年7月10日就連續服務滿25年，醫院企圖躲避只差10天就滿工作25年的退休金，但依醫院修訂的主治醫師退休辦法，服務年限或年齡差距小於等於1年者，得由主管審酌員工情況，向院方提出退休申請，此修訂辦法也適用於邱醫師，彰基將以0.9769年年資核算退職金，邱醫師離職時以一次給付。

醫師 退休金 偏鄉

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