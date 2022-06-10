外送外帶大增 消基會檢測免洗筷 2款標示不實

近年來環保意識抬頭，不少消費者會自備餐具，但新冠疫情爆發後，外帶、外送餐點消費模式急速成長，連帶助長免洗餐具使用量大幅增加。

消基會在今年3月間至雙北量販店、五金生活百貨、便利商店等販售通路購得16件木製、竹製免洗筷進行檢測，其中，有2款外包裝標示「不含漂白劑」卻檢出二氧化硫，雖檢出量符合規定，但仍涉及標示不實。

消基會指出，檢測的16件免洗筷裡，編號10號「一次性包裝筷」未標示淨重、容量、數量或度量，不符合商品標示法，編號8號「免洗筷#666」與14號「紙包日式圓筷」，在外包裝標示「不含漂白劑」但卻檢出二氧化硫，雖檢出量符合規定，但仍涉及標示不實，也違反了商品標示法。

二氧化硫檢測部分，消基會說，本次16件免洗筷樣品中，有9件檢出二氧化硫，檢出量介於13至145 ppm，依免洗筷衛生標準，免洗筷二氧化硫殘留量為500 ppm以下，因此本次16件免洗筷樣品皆符合規定。但消基會提醒外食族，仍應注意免洗筷的二氧化硫超量問題。

消基會呼籲，近年來，外食人口與外送外賣的消費型態與日俱增，免洗筷需求增加，為了降低成本，免洗筷大多都是由中國大陸或東南亞地區進口，品質本應由進口商及國外製造商多加掌控，提醒業者進口免洗筷需向經濟部標準檢驗局辦理輸入查驗，作業流程、查驗標準都應符合法規辦理，把關商品品質。

基於環保因素，消基會也呼籲餐飲業者主動提出「消費者自備餐具」的優惠措施，鼓勵消費者自備餐具，也建議消費者養成自備餐具，若有外帶或外送需求時，若能主動告知店家不需要免洗餐具，自然更能達到「免洗餐具減量，既環保又健康」的效果。

消基會提醒消費者，若不得已使用免洗筷時，可先查看免洗竹筷或木筷是否顏色過白或有黑灰霉斑，若筷子顏色過白就可能有過度漂白的風險；接著聞聞是否有酸味，若有酸味，即可能殘留過量二氧化硫，可於使用前先用熱水浸泡2到3分鐘，使二氧化硫溶出於水中，以減少筷子中的二氧化硫殘留量。