記得抬頭看 今年首次超級滿月 14日晚間登場

超級滿月將再度登場，台北市立天文科學教育館今天表示，14日晚間7點52分將有超級滿月，不僅視直徑比平常滿月大了近6%，亮度也增加約12%，非常值得觀賞。

台北市立天文館表示，今年的超級滿月將有兩次，分別在6月和7月，6月這次發生在14日晚間7點52分，由於不到12小時後月球即通過近地點，所以當下與地球的距離近至35萬7656公里，較平常近了7%左右，視直徑達33.5角分，讓周二傍晚6時44分升起的滿月，在地面景物的襯托下，益形巨大、明亮而美麗。

台北市立天文館表示，去年3月29日長賜輪在蘇伊士運河擱淺，抽砂船、挖土機與各型拖船都束手無策，最後是在「滿月」引發的大潮下，才讓重達22萬噸的400公尺巨輪浮出泥沼。

台北市立天文館表示，「超級月亮」並非天文學術名詞，在天文學上也無嚴格定義，但近年來已成為全球廣泛用語，一般是把發生在距離地球36萬公里以內，或者與過近地點時間相差不到24小時的滿月、新月都算是「超級月亮」。下周的滿月即屬「超級滿月」，不僅視直徑比平常滿月大了近6%，亮度也增加約12%，非常值得觀賞。