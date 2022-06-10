影／主治醫師工作不被保障 彰基邱足滿哽咽：很不值得

彰化基督教醫院與多名醫師解約不續聘爭議，引發外界關注主治醫師工作權保障問題。台北市醫師職業工會、彰基皮膚科主治醫師邱足滿、台灣皮膚科醫會監事代表楊佳懿及立委洪申翰今共同舉行記者會為主治醫師爭取權益。邱足滿哽咽說，她認真照顧患者，但工作權卻不受保障，「說正經的，感覺真的很不值得」，勞動權不被保障，讓她覺得難過及生氣。

彰基皮膚科主治醫師邱足滿說，她從民國86年7月10日進入彰基擔任住院醫師，25年來兢兢業業照顧患者，但去年12月被院方單方面通知調動門診，她也向醫院陳述希望不要調動，但最後還是調了，今年3月再度接到調動通知，雖然與院方意見不同，但都是做該做的工作。可以5月30日卻接獲院方契約期滿通知，將於6月30日離院。

邱足滿說，目前住院醫師以納入「勞基法」保障，可是主治醫師卻未被納入，工作權沒有受到保障，院方可以單方面解約主治醫師，她是「深感受到傷害」，雖然今天這件事情是發生在自己身上，「但之前還有很多、很多的邱足滿，之後也會有更多、更多的邱足滿受到這樣的對待。」希望外界一起關注此事。

邱足滿說，醫師的天職是照顧患者，但工作權卻不受保障。她哽咽地說，「說正經的，感覺真的很不值得」，如上午門診要看到下午3時，下午的門診要看到晚上8時，真的是認真照顧患者，但勞動權真的不被保障，「我覺得滿難過及生氣」，希望主管機關看到主治醫師的委屈，一起保障主治醫師工作權，讓主治醫師更安心工作，將是所有病人的福氣。

「邱足滿醫師的工作權不被保障，真的是晴天霹靂。」台灣皮膚科醫會監事代表楊佳懿醫師說，「憲法」保障民眾工作權，對於邱足滿醫師事件是非常訝異、不能接受，呼籲衛福部及立委重視主治醫師長期缺乏法律保護勞動權益，應盡速審查及通過「醫療法」有關聘僱醫師勞動權益專章立法，使主治醫師能有一個合理、安心工作環境，促進全國人民健康而努力。

台北市醫師職業工會秘書長陳亮甫說，隨著醫院大型化、集中化，許多醫療行為要仰賴高價儀器與多科合作，讓醫師對醫院的依賴度愈來愈高，造成醫師與醫院間薪資喪失議價能力，勞動條件任由院方擺布，卻無法規作為後盾，如工會曾接到陳情，有公立醫學中心的契約條文寫道院方有權調度醫師工作地點且不得有異議，如果醫師不願意將面臨獎懲與扣薪。

現行法規僅將住院醫師納入「勞基法」保障，但主治醫師、公職醫師及診所醫師仍被排除在外，因此醫院大多與主治醫師簽訂「一年一簽」定期契約，不但使主治醫師在各項權益上毫無保障，「期滿不續約」更成為院方藉此管理醫師，甚至影響其執業風格與臨床決策的殺手鐧，呼籲醫師應加入工會保護自己，而主管機關更應提出有力作為。

「如果問題不解決，可能會一而再、再而三出現邱足滿事件。」立法委員洪申翰說，今天是一沉重的場合，此事件爆發後，他持續關注，當看到院方不清楚、沒有邏輯的解釋，是十分隨意、恣意、個人主觀的回應，這樣的雇傭環境是大家很難接受的，甚至要得到一個合理的說法都不可得。

洪申翰說，去年12月已和立委賴惠員及范雲共同提案，且依書面紀錄，衛福部曾在2019年4月17日將「醫療法」醫師勞動權益專章草案陳報行政院，但行政院會還沒有通過。他舉例，過去曾經關注過船員勞動權益，船員也不受「勞基法」保障，而是適用「船員法」，當時交通部和勞動部就建立了跨部會的聯合稽查機制。衛福部有醫療人力配置上考量的專業，勞動部應該要在這個過程給予專業的勞動見解，讓整個契約範本制定過程有針對「解僱保護」和「離職違約金」的處理機制。