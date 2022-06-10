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「連中6張發票」 她嗨爆大喊：太幸運 快承受不住了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友對發票連中6張非常開心。非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
網友對發票連中6張非常開心。非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

3、4月統一發票已開獎，有一名幸運的網友分享自己本次連續中了6張發票，總共進帳2100元，她讚嘆「太幸運了吧！超開心」，許多網友都非常羨慕，直呼「太誇張了，是人生巔峰吧！」

一名網友在論壇Dcard發文表示，她使用雲端發票這麼久以來第一次中獎，且一次就中了3張500元的專屬獎，接著又收到蝦皮拍賣通知一張發票中獎200元，接著又收到Uber eats一張發票中獎200元，本以為已經夠幸運，想不到對了手上的實體發票，竟又有一張中了200元，總共有6張發票中獎，進帳2100元，讓她大喊「這些幸運的重量我快承受不住了」。

其他網友紛紛留言「我這個100多張沒中半張的真的笑不出來，強顏歡笑，但還是恭喜你」、「這邊分享一下，刷載具的一般發票200*2，雲端專屬獎2000*1，共2400進帳」、「好誇張喔超級羨慕」、「今年1月我也這樣！而且連中3張1000+1張200，簡直是人生巔峰」。

還有網友分享自身經驗，留言「我之前也連中好幾張，五、六張吧，那時候還要去郵局換，寫資料寫到手好酸，兌換時還被郵局行員一直看，可能以為我是偽造之類的，當時還莫名的心虛」。

統一發票 Dcard

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