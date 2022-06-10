找出7個人和1隻貓！一張「光學錯覺」圖判斷大腦狀態是否正常

眼睛是靈魂之窗，即使是同樣的一個東西，每個人目光接收後，訊息傳進大腦裡，最終可能會出現不同的判斷結果。最近外國網友分享的一張錯覺圖片，可以測出現在大腦處在什麼樣的狀態。

根據日本媒體「ガジェット通信」報導，外國twitter網友「Sheps Dad」最近分享一張圖片，表示這張圖用了一種光學錯覺的效果，不容易看出裡頭藏著什麼。如果觀看者能夠在畫面中，找到全部7個人和1隻貓分別在哪，就表示目前大腦處在最佳狀態，而至少找到6個人，則代表大腦的狀態還算正常。

AN OPTICAL illusion claims to be able to tell you about the state of your brain. They say if you can find 7 people and a cat in the photo your brain is in the best condition pic.twitter.com/BPHNrm7hXo — Sheps Dad (@realshepsdad) April 19, 2022

這則測驗引起許多迴響，也被分享到抖音平台。許多網友紛紛表示「不行啊，我只找得到4個人」、「只看到3個人」、「根本找不到6個人」、「只找到一隻貓」。但也有人表現超出預期「我找到8個人」、「全部共有9個人吧」、「有6個人和2隻貓」、「差不多有100個人吧」。

有些人則認為圖片本身太難辨識「畫質太低了看得很辛苦」、「就不能用一張清楚點的圖片嗎」、「我老花眼實在看不出來」。也有人擔心「如果一個都找不到，大腦有問題的話該怎麼辦」。