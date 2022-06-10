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梅雨豐觀音瀑布美景吸晴 這段期間竹崎鄉民免費入園
阿里山國家風景區管理處執行嘉義縣知名風景區、竹崎鄉觀音瀑布重建完成，委託在地文峰、金獅兩村組成的觀音瀑布合作社經營，目前試營運，合作社為回饋在地鄉親，6月14日起至7月20日每周二、周三上午8點半至下午1點，開放竹崎鄉民免費入園。
竹崎觀音瀑布風景區元旦起試營運，因土地撥用作業、溪底護坡工程、聯外道路工程等未完成，開放營運延後到11月底，觀音瀑布社區產業合作社說，目前以團進團出的半日遊、1日遊試營運。
因竹崎鄉民反映，觀音瀑布風景區塵封近22年，期待重遊舊地，因此推出回饋鄉民免費參觀活動，入園期間建議從溪心寮入園，車輛停放溪心寮；溪心寮至仁觀二號橋約1.8公里，步行約40分鐘。
入園帶證件身分證或駕照，請注意天氣狀況，夏季常有地形雷陣雨出現，請自備雨具；園區步道有階梯、陡坡，請量力而行；步道濕滑請小心行走，一切以安全為最高考量，道路濕滑請勿穿高跟鞋、拖鞋、平底易滑的鞋子。
觀音瀑布位在朴子溪上游牛稠溪水系的分支，溪流從山崖頂端傾洩而下，崖壁上遠觀如觀音側身而立、手持淨瓶灑水而得名，921地震前是全國知名景點，是4、5年級生年少約會、踏青、消暑和烤肉的熱門好去處。
因地震造成崖壁崩塌，溪心寮進出口沿線道路中斷，88水災又摧毀牛稠溪南岸溪心寮進入瀑布區聯外道路，921地震封閉後，嘉縣府、嘉邑行善團及阿里山風景區管理處共同協力重建，挹注1. 8億整建完成。
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