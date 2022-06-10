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南投糖尿病患感染新冠引酮酸中毒 專責加護病房救命

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院設立專責病房治療新冠肺炎患者。圖／南投醫院提供
南投醫院設立專責病房治療新冠肺炎患者。圖／南投醫院提供

南投40歲男子患有高血壓、糖尿病，沒有按時服用藥物，最近出現喘、呼吸急促，被送醫治療，當時已經意識不清，醫師診斷男子為酮酸中毒，採檢後發現Covid-19陽性，轉送南投醫院的專責加護病房醫治救命，病人現已康復出院。

糖尿病酮酸中毒是指人體內胰島素分泌不足，導致葡萄糖無法有效進入細胞，身體開始分解脂肪產生能量，造成酮體累積快速與過量，使血液呈現酸性，若沒有即時治療，可能會出現昏迷、休克甚至死亡。

南投醫院重症加護病房鄭勇彥主任指出，患者因為服藥不規則，且不知道自己確診，當感染發燒時，血糖會升高，難以控制，而併發糖尿病酮酸中毒。

病人來院的時候已意識不清昏迷，鄭勇彥給予抗病毒藥物、抗發炎藥物、胰島素及抗生素治療下，醫療團隊也密切觀察身體狀況後，患者病情才逐漸穩定，並且已康復出院。

南投縣確診數日漸增加，南投醫院除了專責病床，並整備出5床專責加護病床，近日預計再擴為8床，醫療量能為全南投縣最高。

院長洪弘昌說，南投醫院位處疫情最前線，全院上下為了疫情盡心盡力，除了中重症醫療，5月迄今服務的居家照護關懷收案量高達900人，比南投縣其他醫院加總起來的派案量還多，壓力很大但仍全力以赴，守護南投縣民的健康。

南投 中毒 糖尿病

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