六福水樂園重新開放！登台秀自己「享免費入園」

想在豪宅當保全，可不是年輕、體格好就行了，保全業者說，如果住戶外國人多，保全的英、日語能力就要好，甚至會要求有檢定資格；另外，豪宅保全已進化成飯店管家的概念，「我們這一行等於和飯店業搶人才」。

2022-06-11 09:00