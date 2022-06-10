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六福水樂園重新開放！登台秀自己「享免費入園」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
六福水樂園即將於7月1日開放。圖／六福村提供
六福水樂園即將於7月1日開放。圖／六福村提供

夏日將至，「六福水樂園」也即將在7月1日開門迎賓。為了讓青春學子展露自我，六福水樂園也舉辦「青春舞台」活動，不論熱舞、樂團，凡是在六福水樂園表演的學生團體，當日均可享水陸雙樂園免費遊園。另外即日起至6月30日也推出預售套票，加送冰棒1支，並還有關西六福莊的6人入住方案。

「六福水樂園」為北台灣代表性的水上遊樂園區之一，也是許多學生出遊的熱門地點，每年還吸引超過350名學子在現場展現自我。為了鼓勵年輕人自信秀出自我，暑假開放的六福水樂園特別舉辦「青春舞台」活動。只要是敢秀的青春學子，舉凡熱舞、街舞、啦啦隊、樂團等表演性質社團均可報名，演出的學生團體在表演當天享有「水陸雙樂園免費遊園」招待。即日起至6月30日期間開放報名，確認演出時間，還能搶先體驗南太平洋慶典。

即日起至6月30日期間，水樂園也推出預售優惠票，每張399元，並且加送冰棒1支，原總價值678元。同時關西六福莊也同步推出「我們這一班」6人入住專案，白天可暢玩六福水陸雙樂園，還可到聲林派對車歡唱，北部高鐵車站並享免費接駁服務，憑學生證入住，每人平均3,300元。

六福水樂園特別舉辦「青春舞台」活動，參與表演的青春學子，可享「水陸雙樂園免費遊園」招待。圖／六福村提供
六福水樂園特別舉辦「青春舞台」活動，參與表演的青春學子，可享「水陸雙樂園免費遊園」招待。圖／六福村提供

樂團 遊樂園 高鐵

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