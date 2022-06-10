洗衣機用完就關緊緊？廠商提醒一盲點「當心霉菌異味滋生」
不少人在使用洗衣機時，為了防止空氣中的灰塵、碎屑掉進洗衣機裡，影響機器內的整潔，都會在洗完衣服後蓋上蓋子。但最近有知名廠商提醒大家，這樣的作法其實隱含著一個盲點，反而對洗衣機內部會有不良影響。
根據日本媒體「grape」報導，知名日用品廠商「花王」，最近在日本的官方twitter帳號上分享，表示如果在洗衣機剛洗完衣服時就蓋起來，那麼裡頭殘餘的水氣就無法蒸發，造成內部的容易滋生霉菌，以及發出異味。因此在洗完衣服之後，洗衣槽本身和洗劑盒都應該先開一陣子，等到內部水氣乾了再關上比較適當。
而洗衣機內的濾網袋，則最好拿出來在外面晾乾，整體洗衣機更需要定時做清潔。不過如果洗衣機是放在室內，家中又有幼兒或寵物的家庭，則在開蓋的時候需要小心，別讓他們不慎闖入洗衣機中，以免造成意外。
梅雨入りしましたみなさんにおかれましては洗濯機の蓋を少しで良いので、あけておくことをおすすめします。洗ってすぐで閉めっぱなしは、湿気が洗濯機にこもり、カビの増殖やニオイの原因にもなってしまいます。洗剤の投入口もお忘れなく。 pic.twitter.com/8S5U9hhHcs— 花王 アタック（お洗濯全般） (@kao_attackjp) June 6, 2022
網友們也紛紛表示「完全不知道，謝謝花王提醒」、「忘記還有洗劑盒的部分了，確實是盲點」、「糟糕，今天好像蓋子關著就出門上班了」、「雖然很想打開，但蓋子上還有放其他東西」、「去年好像就講過這件事了，一直都有照著做」、「本來就該這樣，我回老家打開蓋子，他們還生我的氣」。
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