洗衣機用完就關緊緊？廠商提醒一盲點「當心霉菌異味滋生」

不少人在使用洗衣機時，為了防止空氣中的灰塵、碎屑掉進洗衣機裡，影響機器內的整潔，都會在洗完衣服後蓋上蓋子。但最近有知名廠商提醒大家，這樣的作法其實隱含著一個盲點，反而對洗衣機內部會有不良影響。

根據日本媒體「grape」報導，知名日用品廠商「花王」，最近在日本的官方twitter帳號上分享，表示如果在洗衣機剛洗完衣服時就蓋起來，那麼裡頭殘餘的水氣就無法蒸發，造成內部的容易滋生霉菌，以及發出異味。因此在洗完衣服之後，洗衣槽本身和洗劑盒都應該先開一陣子，等到內部水氣乾了再關上比較適當。

而洗衣機內的濾網袋，則最好拿出來在外面晾乾，整體洗衣機更需要定時做清潔。不過如果洗衣機是放在室內，家中又有幼兒或寵物的家庭，則在開蓋的時候需要小心，別讓他們不慎闖入洗衣機中，以免造成意外。

網友們也紛紛表示「完全不知道，謝謝花王提醒」、「忘記還有洗劑盒的部分了，確實是盲點」、「糟糕，今天好像蓋子關著就出門上班了」、「雖然很想打開，但蓋子上還有放其他東西」、「去年好像就講過這件事了，一直都有照著做」、「本來就該這樣，我回老家打開蓋子，他們還生我的氣」。