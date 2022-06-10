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彰基肝臟移植名醫陳堯俐被出走 彰基：他違反醫學倫理

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰基肝臟移植名醫陳堯俐，6月30日將離開彰基。本報資料照片
彰基肝臟移植名醫陳堯俐，6月30日將離開彰基。本報資料照片

彰化基督教醫院白色巨塔風波燒不完，彰基肝臟移植名醫陳堯俐6月30日將離開彰基，被外界認為是院內鬥爭的另一犧牲者，不過，彰基今天上午迅速回應表示，陳堯俐曾多次在未報備院方情形下，赴器官來源不明及備受爭議的大陸執行器官移植手術，有違醫療倫理的疑慮，院方決定不予繼續委任。

據指出，陳堯俐已在彰基醫院門診貼出院方給他的「契約期滿通知書」，通知書寫著彰基與他於6月30日契約期滿不再續約，要求他於6月30日離職。這是繼彰基眼科名醫陳珊霓、皮膚科名醫邱足滿及耳鼻喉科蕭信昌夫婦之後等人，再被具體點名，據稱陸續有10多名醫師「出走」。

針對陳堯俐未獲彰基再繼續委任，外界揣測甚多，彰基今天上午發出新聞稿表示，陳堯俐是彰基肝臟移植團隊，也是過去彰基栽培的醫療人才。但陳堯俐與另名醫師過去卻曾多次在未報備院方情形下，赴器官來源不明及備受爭議的大陸執行器官移植手術，違反器官來源應透明、可追溯性，有違醫療倫理的疑慮；經考量醫療倫理之原則，院方決定不予繼續委任。

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