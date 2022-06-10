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全台大缺血 中部血庫剩3.3天急缺 尤以O型2.6天最缺
中部疫情處於高峰，血庫也拉警報，台中捐血中心統計，受到疫情影響，中部包括台中、彰化、南投、雲林等四縣市用血量每天約需1800袋血沒有減少，捐血量大減，入不敷出，血庫存量拉警報，平均僅剩3.3天，處於急缺用血，其中尤其以O型血2.6天最缺，A型3.5天、B型3.9天、AB型4.3天。
台中捐血中心說，中部四縣市每天約需1800袋血，繼去年6月、7月、8月中部血庫存量低於4天處於急缺狀況，今年6月受疫情影響，部血庫存量再度底於4天，原因為約有三成在軍隊、校園或公司行號舉辦的捐血活動因疫情取消，加上天雨，捐血量下降。
台中捐血中心指出，因全台大缺血，現協調各中心調撥血液支援不易，台中捐血中心自4月20日開始調整醫院備血量，並持續與醫院溝通調整醫院備血量請民眾盡快來挽袖捐熱血，台中捐血中心對於捐血環境定時清消，目前仍未因捐血而確診之案例，請大家戴好口罩、手部清潔、放心捐血。
台中捐血中心說明，想捐血可上「台中捐血中心」官網首頁，點選「哪裡可以捐血」地圖圖卡，頭可選擇地圖或，查詢「地圖」找就近的捐血站，或查「行事曆」找當天的捐血活動。另外，慶祝614世界捐血人日捐血活動，詳情請上官網。
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