雨傘還不能收 氣象局預告鋒面「這天」最接近台灣

中央氣象局說，今日鋒面逐漸北移及西南風影響，台灣各地及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，午後中部以北山區有局部較大雨勢發生的機率，馬祖、金門、澎湖亦有局部較大雨勢發生的機率，明日降雨會較今日更明顯，民眾外出仍要注意天氣情況。

氣象局預報員朱美霖說，台灣離島跟西部沿海清晨有出現雨勢，氣象局在清晨時也一度針對離島發布大雨及雷雨特報，整體而言今日降雨情形會跟昨天類似，民眾仍要注意局部雨勢。明天鋒面會接近台灣，天氣會轉趨不穩定，但周日開始降雨會減緩、轉為西南風環境，下周一、周二天氣與周日差不多，較為穩定；下周三、周四天氣情形，仍還要觀察周遭鋒面發展。

氣象局說，明日鋒面位於北部海面及西南風影響，台灣西半部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，中部以北有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。今、明兩日金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，今日清晨北部地區亦有局部低雲或霧影響能見度；今下午起桃園至苗栗及東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區易有較強陣風。