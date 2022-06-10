快訊

小賈斯汀罹罕病巡演喊卡 親曝「半臉面癱」樣貌

專家籲指揮中心公布染疫死亡「3可控因素」 有助改善致死率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雨傘還不能收 氣象局預告鋒面「這天」最接近台灣

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
氣象局預告，明日鋒面位於北部海面及西南風影響，台灣西半部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，中部以北有局部大雨發生的機率。記者曾原信／攝影
氣象局預告，明日鋒面位於北部海面及西南風影響，台灣西半部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，中部以北有局部大雨發生的機率。記者曾原信／攝影

中央氣象局說，今日鋒面逐漸北移及西南風影響，台灣各地及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，午後中部以北山區有局部較大雨勢發生的機率，馬祖、金門、澎湖亦有局部較大雨勢發生的機率，明日降雨會較今日更明顯，民眾外出仍要注意天氣情況。

氣象局預報員朱美霖說，台灣離島跟西部沿海清晨有出現雨勢，氣象局在清晨時也一度針對離島發布大雨及雷雨特報，整體而言今日降雨情形會跟昨天類似，民眾仍要注意局部雨勢。明天鋒面會接近台灣，天氣會轉趨不穩定，但周日開始降雨會減緩、轉為西南風環境，下周一、周二天氣與周日差不多，較為穩定；下周三、周四天氣情形，仍還要觀察周遭鋒面發展。

氣象局說，明日鋒面位於北部海面及西南風影響，台灣西半部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，中部以北有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。今、明兩日金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，今日清晨北部地區亦有局部低雲或霧影響能見度；今下午起桃園至苗栗及東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區易有較強陣風。

氣象局 金門

延伸閱讀

澎金馬及午後中部以北山區 留意局部較大雨勢

影／阿娘喂！ 金門辦首場賽車 「廖老大」現身粉絲瘋狂

梅雨鋒面飄忽不定 今明雨較緩、周六雨偏多

統一發票3-4月200萬特獎 澎湖喜來登酒店開出

相關新聞

陸13日起暫停台灣石斑魚 農委會上午10時記者會說明

中國大陸海關總署動植物檢疫司昨發文要求各海關，自13日起暫停台灣石斑魚輸入中國。對此，農委會今天上午10時召開記者會，由...

防劇烈天氣 吳德榮：明晚起天氣好轉

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天滯留鋒影響，有局部陣雨或雷雨，仍有劇烈天氣如...

野餐不掃興！美食與必備小物熱門清單公開

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「野餐」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大野餐必備食物網路聲量排行，以及五大野餐必備小物有哪些。

寶寶意外離世...夫妻拚2年生回來 托夢「我要回去找你們」萬人淚崩

護子心切，媽媽在懷孕的時候，最怕孩子有什麼三長兩短。台大婦產科醫師施景中在昨(10日)在臉書分享，有一對夫妻的前一胎孩子因為從床上不慎摔落離世，結果在這寶寶的兩歲冥誕時，媽媽又懷孕了，爸爸更夢到寶寶說「我要回去找你們了」，一連串的巧合也讓他認為「不管你們信或不信，我是相信了」，網友看完也紛紛表示「太感人了」。

台南「百場快閃」發放2萬張市場夜市券 挺攤商度過疫情

新冠疫情升溫，傳統市場買氣再度受到衝擊，台南市政府啟動「市場夜市銅板快閃夠購go，市場夜市天天快閃送」百場快閃促銷作夥挺...

為了國慶焰火 五分車延駛高鐵嘉義站8月通車

今年國慶焰火在嘉義縣故宮南院施放，縣府規畫外縣市遊客搭高鐵到太保市嘉義站下車，轉乘延駛高鐵站的台糖蒜頭糖廠觀光五分車，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。