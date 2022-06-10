震撼照曝光！臍帶繞頸5圈照樣自然產 醫讚：真正的天選之人

生小孩是一件辛苦的大事，婦產科醫師林思宏分享一名「臍帶繞頸五圈」的嬰兒，直呼「真正的天選之人」，不過即使臍帶繞頸五圈，產婦仍順利自然產。震撼畫面讓網友相當驚訝，不少媽媽都分享自家小孩也是臍帶繞頸出生，有網友大讚「生命力太強了，媽媽跟他都好努力」。

林思宏在臉書發文貼出一張「臍帶繞頸五圈」的嬰兒照片，他表示，「真正的天選之人！臍帶繞頸五圈、脖子超長的孩子，哭的很好喔！破自己紀錄了，之前最多繞四圈」，他也說，「臍帶繞頸一點關係都沒有，臍帶繞頸五圈一樣順利自然產」。

醫師分享臍帶繞頸5圈的嬰兒，照片曝光引發熱議。圖／取自 臉書

其他網友紛紛留言「好猛！百年難得一見的練武奇材啊」、「勇敢的生命」、「好震撼，現在才知道臍帶能這麼長」、「噢買尬…在肚子就懂玩…平安就好」、「好可怕唷，原來繞頸是這樣」、「畫面好震撼，調皮的寶寶嚇死媽媽了」。

醫生施景中分享自己的接生經驗「我生過6圈的，沒有更多了」，還有不少有類似經驗網友也留言「我家哥哥也是臍繞頸5圈，好加在是剖腹產順利平安生產」、「我家的當年繞三圈，醫師接生完出來後臉色超慘白的」、「繞四圈的媽在這，紀錄竟然被破了」、「我家的繞3圈，事後聽醫師講都覺得好恐怖」。

還有網友分享「我家繞3圈，在產檯上用力第一次後，聽到護理師跟醫生說：繞頸、繞頸，接著就亂用力一通，最後自然產平安出生」、「我家的頸部2圈、肩膀1圈，最後催生25個小時、真空吸引出來的自然產」。