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台鐵勞資爭議再起？交通部：下周確認公司化子法草案

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台鐵工會今日一早就發出聲明，指交通部對子法協商態度封閉，若再不釋出善意將引起下一波勞資衝突，交通部則回應子法草案確認後台鐵就會啟動勞資協商。記者盧逸峰／攝影
台鐵工會今日一早就發出聲明，指交通部對子法協商態度封閉，若再不釋出善意將引起下一波勞資衝突，交通部則回應子法草案確認後台鐵就會啟動勞資協商。記者盧逸峰／攝影

台鐵公司化草案已在立法院三讀通過，現正進入「下半場」子法協商的階段。台鐵工會今日一早就發出聲明，指交通部對子法協商態度封閉，若再不釋出善意將引起下一波勞資衝突，台鐵工會將於接下來的國定假日及投票日，執行不加班活動。

交通部說，台鐵局預定今日完成台鐵公司化16項子法草案，交通部下周由胡湘麟政務次長召開跨部會會議，包括人事總處、行政總處將有代表出席，確定草案內容，即會迅速交請台鐵勞資雙方協商。

交通部說，部長王國材昨天於鐵路節慶祝大會指出，台鐵局將改制為台鐵公司，預計2014年1月掛牌，台鐵公司屬於所有台鐵人，16項子法的範圍涵蓋組織架構與薪資福利等，交通部已要求台鐵局須跟工會討論，請工會放心。

至於工會同樣關心的「類火車」撥款爭議，台鐵局也說，2日起陸續接獲10家客運業者派車單及請款發票資料，已於昨日撥款給3家業者，國光客運、屏東客運、及皇族通運公司，計111.6萬元。其餘7家客運公司亦將加速辦理書面驗收，預計下周一即可全數撥款，台鐵局也對10家客運業者及公路總局於五一開行客運的協助表達感謝。

台鐵公司化 交通部 王國材

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