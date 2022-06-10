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49屆以來第一人！台灣女孩吳詠心勇奪「青森睡魔小姐」大獎

聯合新聞網／ 綜合報導
今年的「青森睡魔小姐」選拔，由來自臺灣的吳詠心奪冠。圖擷取自Facebook
今年的「青森睡魔小姐」選拔，由來自臺灣的吳詠心奪冠。圖擷取自Facebook

由日本青森縣舉辦的「青森睡魔祭」，是與「秋田竿燈祭」、「仙台七夕祭」並稱為東北三大祭典，是當地重要的節慶之一。過去兩年，「青森睡魔祭」受到疫情影響停辦，今年不只重新復活，而且勇奪其中「青森睡魔小姐」選拔大會頭籌的人，還是來自台灣女孩吳詠心。

根據「青森ねぶた祭Official facebook」官方臉書訊息，今年的青森睡魔祭小姐選拔賽在6月4日舉辦，預定選出1位睡魔小姐大獎，以及2位一般睡魔小姐。最後由來自台灣，目前擔任青森市國際交流員，現年25歲的吳詠心奪下大獎的位置。另外2位睡魔小姐獲選者，則是19歲的法官香桃及22歲的吉崎瑠香。

獲獎之後，吳詠心表示，過去49屆的睡魔小姐選拔，獲獎者都是日本人，不過這反而讓她正向思考，改以國際角度來替自己介紹，把外國人的身份當作一種特色。她也非常感謝能獲得這樣的機會，還用青森方言說了一句「加油（けっぱります）」。另外她自己本身也有經由youtube頻道「凱西大小事 Cassie's Life」，分享在日生活的點滴。

今年的青森睡魔小姐一共有45人參加，獲獎者必須從8月開始，協助祭典的相關宣傳活動。青森睡魔祭據源頭來自於中國的七夕祭典，再與當地的「睡魔」傳說等融合而成。祭典中製作紙、竹、蠟燭等材料的燈籠，祈求平安健康，也因為以前燈籠以燭火為主，所以也被叫做「火之祭典」，最早在1716至1736年之間，就曾舉辦過類似的祭典活動，現在則是每年固定於8月2日至7日間舉行。

「青森睡魔祭」相關活動。圖擷取自青森睡魔祭網站
「青森睡魔祭」相關活動。圖擷取自青森睡魔祭網站

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