真心換絕情？台鐵工會斥交長承諾變調、預告衝突將再起

台鐵公司化草案已在立法院三讀通過，現正進入「下半場」子法協商的階段。台鐵工會今日指出，工會希望勞資雙方進行理性溝通，但交通部卻採封閉態度。並直指交通部長王國材近期言論跟作為並非善意，敦請行政院長蘇貞昌出面，否則台鐵工會與交通部的衝突又將再起。

工會指出，台鐵公司化所涉的16條子法，台鐵局已擬好部份，工會要求先行了解，但卻被告知「交通部不准工會先知悉」這讓工會十分不解與不滿。王國材曾說勞資雙方要敞開心胸、理性討論，但現在卻又變了調，關起門來，是在欺騙工會及員工釋出的善意。

工會說，近期王國材的言論與作為並非善意，令人心寒，台鐵許多的勞資衝突，往往都被交通部官員顢頇迀腐決策所搞砸，因此敦請蘇貞昌出面，否則台鐵工會與交通部的衝突又將再起。

工會說，台鐵公司化母法在工會強烈抗議聲中，執政黨仍以其立院優勢通過，但後續的16條子法，資方保證絕對尊重工會意見，在勞動部次長王安邦的斡旋，行政院與交通部承諾下，工會也願相信交通部將信守承諾與工會達成16子法共識，故工會釋出善意，取消端午節不加班活動。

工會也說，倘台鐵局不先與本會溝通，在取得共識前就逕自將子法送交通部，工會將認定交通部已無善意可言，勞資衝突將再起，於接下來的國定假日及投票日，執行不加班活動。